Zero emozioni, tanti errori: l'Atalanta sbatte sul grifone - BergamoNews

Al Gewiss Stadium l’Atalanta non va oltre lo 0-0 contro un Genoa tonico e molto determinato. Muriel e compagni offrono una delle peggior prestazioni di sempre. In modo particolare a livello tecnico la squadra di Gasperini risulta in totale confusione.

I rossoblu non piazzano il famoso pullman davanti alla porta come si poteva ipotizzare; quel bus lo spostano col baricentro più alto e Blessin con questo atteggiamento fa giocare male l’Atalanta. In queste linee liguri compatte che si muovono molto bene la Dea fa fatica in quanto quando cerca il fraseggio veloce si fa prendere dalla fretta per via della pressione avversaria e sbaglia molte transizioni. Non va meglio neppure quando cerca di alzare la palla perché finisce preda dei difensori marcantoni degli ospiti come Maksimovic che 9 su 10 vincono e duelli aerei. Per i bergamaschi è dannatamente difficilmente presentarsi dalle parti di Sirigu.

Le attenuanti ci sono, tra Covid, infortuni, episodi arbitrali ma resta il fatto che la Dea nel 2022 ha presentato pochi alti (soprattutto in Europa League) e molti bassi, spesso non riuscendo a raggiungere quel livello di gioco a cui si si era abituati. Questa Atalanta perde il treno per la Champions, ma rischia anche di scivolare fuori da ogni zona Europea. A questo punto la gara di giovedì diventa un pericoloso spartiacque: approdare ai quarti di UEL significherebbe puntare molto sul percorso di coppa, uscire finirebbe per rischiare di chiudere anzitempo una stagione. Alla BayArena si decide molto!

TOP E FLOP

Nel tardo pomeriggio di fine inverno si salvano in pochissimi: Sportiello salva quantomeno il punto con una parata su Frendrup, Palomino prova a dare ordine, carica e carisma, Koopmeiners cerca di trovare la sterzata decisiva trascinando i compagni. Per il resto sarebbe meglio stendere un lungo velo pietoso: se guardassimo le percentuali di errore di Pessina e Pasalic scopriremmo che superano quelle delle elezioni di un presidente bulgaro.

Le difficoltà le passano praricamente più o meno tutti, anche gli uomini delle fasce non appaiono nella miglior condizione. Pure mister Gasperini deve assumersi le proprie colpe: Boga non ha brillato di certo, ma anche perché è stato inserito al posto di Maehle. Così facendo l’ivoriano è dovuto sempre partire molto da dietro. Se fosse stato messo nelle condizioni di stare più alto, con l’appoggio di un esterno, avrebbe sicuramente evitato almeno una linea degli avversari.

LE PAGELLE

Sportiello 7

Scalvini 6 (Demiral 6)

Palomino 6,5

Djimsiti 5,5

Zappacosta 5,5 (Hateboer 5,5)

Koopmeiners 6

Pessina 4,5

Maehle 5 (Boga 5)

Malinovskyi 5,5 (Toloi 6)

Pasalic 4 (Mihaila SV)

Muriel 5

© Riproduzione riservata

