Volley Bergamo duro a morire, ma Chieri vince 3-1 - BergamoNews

Il Volley Bergamo 1991 ci prova, ma i tre punti rimangono a Chieri. Più continue le piemontesi, che con la best scorer Villani (21 punti all’attivo), spalleggiata da Grobelna (20), hanno chiuso la sfida in quattro set, dopo essere riuscite a contenere la reazione delle rossoblù.

Bergamo ritrova Butigan e May nel sestetto iniziale e lotta punto a punto fino all’ultimo tocco del primo set, il 26-24 di Frantti, arrivato in un finale di parziale acceso dalla rimonta dal 21-19 fino al 23-23 targato Butigan (muro ed ace della centrale croata).

Di Iulio riprende il gioco innescando Lanier, ma sul fronte opposto rispondono Frantti, entrata in corsa nel primo set e confermata in campo, e Villani (5, 71%) che portano Chieri sul 2-0.

Bergamo però ancora non si arrende e, quando si trova sotto, reagisce dal 19-17 con uno scatto targato Cagnin e Schoelzel (3 attacchi e 3 muri della centrale tedesca) e si porta a condurre 19-22, respinge il nuovo assalto di Chieri e chiude il set con May (23-25).

Le piemontesi non vogliono allungare oltre il match e si prendono subito un break che le porta a staccare Bergamo (14-11), che si rialza di nuovo e va a -1 (14-13). Il nuovo strappo di Chieri arriva per il 17-13 ed è decisivo per indirizzare il match: 25-18 e 3-1 finale.

NEXT MATCH. Si torna in scena al Palazzetto dello Sport di Bergamo domenica 20 marzo: avversaria di turno sarà la Bosca San Bernardo Cuneo. Biglietti in vendita on line dalle 15 di martedì 15 marzo sul circuito Mida Ticket.

Il tabellino

Reale Mutua Fenera Chieri-Volley Bergamo 1991 3-1 (26-24, 25-20, 23-25, 25-18)

Chieri: Alhassan 10, Cazaute 2, Bosio 3, Grobelna 20, Villani 21, Mazzaro 10, De Bortoli (L); Frantti 9, Guarena 1, Perinelli 1, Bonelli. N.e. Karaoglu, Armini (L), Weitzel. All. Bregoli

Bergamo: Ogoms 5, Butigan 11, Di Iulio, May 11, Lanier 11, Loda 14, Faraone (L); Cicola (L), Borgo 1, Turlà , Cagnin 5, Schölzel 7, All. Micoli

Arbitri: Ubaldo Luciani e Vincenzo Carcione

Battute Vincenti: Chieri 3, Bergamo 6

Battute Sbagliate: Chieri 7, Bergamo 11

Muri: Chieri 12, Bergamo 12

Errori: Chieri 21, Bergamo 22

Durata set: 28’, 27’, 28’, 26’

Spettatori: 762

