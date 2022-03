Ufficio Europa: con sette donne 77 milioni nelle casse del comune di Bergamo - BergamoNews

Bergamo. In poco meno di otto anni di lavoro hanno raccolto contributi per circa 77 milioni di euro. Basta questa cifra a raccontare l’importanza e la caratura dell’ufficio di progettazione europea del comune di Bergamo. “Siamo partite in due, ora siamo in sette. Tante le donne a capo dell’ufficio Europa, un dipartimento che consente, in maniera specifica e puntuale, di concorrere a gare e bandi per trovare risorse per finanziare infrastrutture e progetti concreti, opere che il cittadino può vedere”. Inizia così il racconto di Manuela Armati, direttrice dell’ufficio che, mai come in questo momento, ricopre un ruolo fondamentale. “Il fatto che siamo solo donne non è una scelta, è stato un caso. L’ufficio è nato per volontà del sindaco Giorgio Gori che ha voluto proprio creare un team di lavoro, con persone dedicate, che si occupassero solo di questa materia. Siamo partite, per essere sincere, senza grosse competenze, e ci ha dato un aiuto significativo l’esperienza che abbiamo fatto a Modena, un percorso formativo completato nel 1992 che ci ha davvero aperto le porte di un mondo che, ai tempi, era sconosciuto. Abbiamo imparato moltissimo, soprattutto a parlare la stessa lingua e ad approcciarci ad una realtà che oggi è quella che viviamo quotidianamente”.

Il primo progetto è quello che ha portato Bergamo ad impegnarsi sui temi dell’efficienza energetica e della mobilità sostenibile, insieme a Sabadell, in Spagna: “E’ stato un lavoro davvero impegnativo e faticoso, ma al tempo stesso gratificante. Non abbiamo vinto il bando, ma questo ci ha aiutate ad entrare nella mentalità del percorso da fare e di imparare a lavorare come una squadra”. Una sorta di team building formativo, obbligato, tutto al femminile: “Lavorare con le donne è stimolante. E le garantisco che non esiste competizione; al contrario, ogni progetto rappresenta una sfida da vincere insieme, con il contributo di ciascuna. Ognuno porta le sue specificità, le sue competenze, le sue eccellenze. Insieme siamo una forza, nel rispetto dei ruoli e delle competenze. Il merito è quindi da condividere con Amina Nama, Isabella Labonia, Nadia Tonoli, Barbara Airoldi, Giulia Sozzi e Vera Pedrana“.

Una scommessa vinta con il direttore generale Michele Bertola: “Ci aveva messo in guardia che sarebbe stato un percorso tanto bello quanto impegnativo. Ma ci abbiamo sempre creduto. E la più grande soddisfazione è arrivata con l’acquisizione del primo bando vinto, candidato a settembre 2015, che ha comportato un anno di lavoro. Su un totale di 115 presentati in poco più di 7 anni, abbiamo avuto esito di 100 progetti e 52 sono stati finanziati, con una media di 7 ad anno. Abbiamo sempre avuto un trend positivo, in crescendo: siamo infatti passate da 5 o 6 vinti nei primi anni, a 8-10 negli ultimi”. Su un complessivo di 52, 31 sono a carattere europeo: “Sì, di cui 14 a finanziamento diretto e 17 indiretto. A questi se ne aggiungono altri 2 di carattere internazionale e i restanti 19 non sono europei”.

Destinatari dei fondi, l’edilizia scolastica, l’arredo urbano, la digitalizzazione, edifici e monumenti, mobilità e, più in generale, servizi legati al mondo dell’ecologia e del sociale: “Quello su cui stiamo lavorando oggi è un progetto di strategia urbana, dal titolo Spazi_Are, che riguarda i quartieri di Monterosso, Valtesse e Conca Fiorita e vede sul piatto 15 milioni di euro che verranno gestiti in tre anni. Questi soldi saranno utilizzati per riqualificare edifici dismessi, scolastici e per creare nuovi servizi di co-housing sociale, un abitare condiviso volto anche a incrementare le aree verdi e la mobilità sostenibile”. Tra i driver più significativi, oltre a quelli che riguardano la Cascina Ponchia, gli Orti Urbani, l’ampliamento del parco Goisis e gli interventi di cura del verde pubblico e scolastico, c’è la creazione di nuovi asili nido e di un villaggio della comunità: “Abbiamo individuato, o meglio scelto, 12 famiglie su 70 che si erano inizialmente proposte, supervisionate da due definite tutor, che, in attesa dell’assegnazione di una casa popolare, andranno ad abitare in un “condominio comune”. Questo significa che avranno a disposizione appartamenti di 55 metri quadrati ciascuno, con significative aree in condivisione, tra cui la cucina e gli spazi di aiuti compiti, del relax e ade giochi per i bambini. Obiettivo dell’operazione è quello di aiutare questi nuclei familiari, mediamente composti da almeno quattro persone, ad avvicinarsi ed inserirsi nel mondo del lavoro, trovare un’occupazione stabile per poi lasciare l’alloggio acquisito temporaneamente e avere gli strumenti per potersi impegnare nell’acquisto di una casa di proprietà”. Il tutto condito da una serie di iniziative sociali volte ad allontanare i ragazzi dalla strada: “Il tema è anche quello della povertà infantile ed educativa. Per questa ragione abbiamo pensato a laboratori sportivi, musicali e teatrali per l’intera fascia 0-18 anni, in maniera tale da offrire alternative valide alla vita del momento”.

Le parole del vice sindaco Sergio Gandi

“Quando nel 2014 la nostra Amministrazione avviò l’ufficio di progettazione europea l’obiettivo era quello – spiega Sergio Gandi, vice sindaco, assessore al Bilancio e responsabile dell’ufficio di progettazione europea -, anche un po’ semplicistico, di attrarre fondi UE nella nostra città in modo da poter creare un ulteriore fonte di finanziamento per le opere e gli interventi che avevamo in mente per la nostra città e il nostro mandato. Era composto da una sola persona, Manuela Armati, e aveva – prima ancora di presentare progetti e candidature – la necessità di imporre un cambio di mentalità a una macchina composta da quasi novecento dipendenti, suddivisi in più di una dozzina di direzioni e assessorati. Otto anni dopo, quell’ufficio, nel frattempo cresciuto, è divenuto un punto di riferimento non solo per tutta la macchina del Comune di Bergamo, ma anche per molti enti del nostro territorio, considerata anche, ad esempio, la sinergia avviata con la Provincia di Bergamo.

L’ufficio di progettazione europea agisce in stretta collaborazione con gli assessori e la struttura, individuando i progetti europei, nazionali, regionali che più si confanno alla visione e all’azione espressa dall’Amministrazione nelle proprie linee di mandato. In qualità di assessore responsabile dell’Ufficio, credo che sia essenziale riconoscere il valore del lavoro della dott.ssa Armati e delle sue collaboratrici, un impegno che ci ha consentito di realizzare opere importanti per tutta la città e, in questa fase, riuscire a dirottare cospicui fondi PNRR verso la nostra città.”

