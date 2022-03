Ucraini a Bergamo, per lo più vaccinati: ma tra chi arriva solo il 36% ha la prima dose - BergamoNews

I cittadini ucraini già presenti sul territorio bergamasco – 5.023 persone – presentano un tasso di copertura vaccinale analogo a quello della popolazione bergamasca.

A fornire il dato è Alberto Zucchi, direttore del Servizio Epidemiologico Aziendale di Ats Bergamo. “È utile rimarcare come solo il 14,4% dei soggetti presenti non abbia intrapreso alcun percorso iniziale di vaccinazione anti-Covid – spiega -. Questo dato appare sostanzialmente sovrapponibile al dato dei cittadini bergamaschi (13,3%) e rappresenta, dunque, un indicatore di rilievo sull’ottima sensibilità ed attitudine dei cittadini ucraini verso la vaccinazione”. Per determinare il tasso di copertura vaccinale sono stati tolti dal denominatore (5.023) i circa 200 infanti in età non vaccinabile; residuano quindi 4.823 cittadini ucraini stabilmente presenti in età vaccinabile.

Pensando invece agli arrivi la situazione è prevedibilmente diversa. “Solo il 36,19% della popolazione ucraina è vaccinata con almeno una dose in patria: pertanto questo è, mediamente, quanto dovremmo riscontrare tra gli arrivi umanitari nei prossimi giorni – evidenzia Zucchi -. D’altra parte il sistema sanitario territoriale ha organizzato modalità di accoglienza finalizzate a verificare la situazione dei singoli e a proporre loro la vaccinazione, innanzitutto quella anti Covid”.

Tornando alla popolazione ucraina già presente, nella suddivisione per sesso il 78% è costituito da donne, il restante 22% uomini. Dal grafico è evidente come il cumulo maggiore sia tra i 40 ed i 69 anni, età mediamente tipiche del “badantato” femminile straniero.

Il grafico sottostante mostra il picco per età.

Il grafico sottostante mostra la linea degli uomini (in basso) e quella delle donne (in alto)

