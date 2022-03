Qualche nuvola, poi il cielo si schiarisce - BergamoNews

Lunedì 14 marzo: che tempo farà a Bergamo? Risponde Maurizio Sabatino del Centro meteo lombardo.

ANALISI GENERALE

Sull’Europa centrale la presenza di un promontorio anticiclonico, esteso dal Mediterraneo centrale fin sulla penisola scandinava, sarà responsabile, su gran parte dell’Italia, della graduale risalita dei valori pressori. Nel contempo, l’approfondimento della saccatura, che dalla Gran Bretagna arriverà a lambire le coste del Portogallo e del Marocco, favorirà l’afflusso di correnti umide meridionali. Sulla Lombardia residui passaggi nuvolosi per la giornata di lunedì con tendenza, dal pomeriggio, a una di graduale stabilità.

Lunedì 14 marzo 2022

Tempo Previsto: mattina all’insegna dei cieli nuvolosi lungo la fascia centro-meridionale della regione con ampie schiarite che, dalla tarda mattinata, andranno ad interessare i settori centro occidentali, ad esclusione dell’Oltrepo Pavese dove avremo alternanza di cieli da nuvolosi a poco nuvolosi. Da nuvoloso a poco nuvoloso sui rilievi prealpini, della Valtellina e della Valchiavenna.

Temperature: in pianura: minime in aumento e comprese tra +3/+5 °C (+5/+6 °C in ambito urbano); massime comprese tra +10/13°C;

Martedì 15 marzo 2022

Tempo Previsto: residui deboli fenomeni tra la notte e il primo mattino su Varesotto, Chiavennasco, Orobie ed Ovest milanese, con tendenza ad ampie schiarite nel corso della giornata. Altrove cielo poco nuvoloso.

Temperature: in pianura minime stazionarie e comprese tra +2/+4 °C (+5/+6 °C in ambito urbano); massime in aumento e comprese tra +13/15 °C;

Mercoledì 16 marzo 2022

Tempo Previsto: condizioni di tempo stabile con conseguente cielo sereno su tutta la regione. Qualche innocuo cumulo sui rilievi dell’estremo Oltrepo.

Temperature: in pianura minime stazionarie e comprese tra +5/+7 °C (+6/+8 °C in ambito urbano); massime in aumento e comprese tra +16/18 °C.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!