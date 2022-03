Le sfide del futuro: innovazioni e tecnologie digitali per un nuovo modo di concepire il marketing e il mondo delle vendite - BergamoNews

La trasformazione digitale e la presenza delle generazioni Y e Z hanno portato ad una riconsiderazione delle tecniche di marketing e di vendita e il corso “Operatore commerciale addetto ai servizi di vendita” dell’EFP Sacra Famiglia vuole rimanere al passo con i tempi.

Proprio come dice Kotler – il padre del marketing moderno – nell’economia digitale le sole interazioni digitali non sono sufficienti: si deve differenziare il marketing “in un mondo digitale” dal “marketing digitale”.

Alla base dei percorsi c’è la volontà dell’EFP di portare gli alunni alla consapevolezza che, con l’avvento della digitalizzazione, i comportamenti dei consumatori sono drasticamente cambiati: i consumatori di oggi, esposti a una molteplicità di stimoli e contenuti sia online che offline, incontrano difficoltà nel prendere le proprie decisioni di acquisto perché il ritmo della vita accelera e la capacità di attenzione diminuisce.

La mostra, infatti, si avvaleva di un moderno sistema di proiettori e di video laser che disegnavano sul pavimento una sequenza di immagini: queste interagivano con i movimenti del visitatore che, da semplice spettatore, diventava così l’attore di un colossale e magico spettacolo creativo, in cui l’aura di ciascuno interagiva con quella di chi gli era vicino, catalizzando campi energetici nuovi ed emettendo nuove luminosità.

L’obiettivo che il corso “Operatore addetto ai servizi di vendita” si pone è, quindi, anche quello di portare gli studenti a fare considerazioni futuribili su quanto possa essere coinvolgente e attrattivo produrre esperienze di questo tipo non solo per il mondo di eventi e pubblicità, ma anche per le proprie future attività o nelle prossime esperienze lavorative, dimostrando di essere operatori preparati ed al passo coi tempi.

Per informazioni sull’indirizzo “Operatore addetto ai servizi di vendita” visita il sito www.efpsacrafamiglia.com o contatta direttamente il coordinatore di indirizzo alla mail isabella.burgo@efpsacrafamiglia.it per prenotare un colloquio.

La Fondazione EFP Sacra Famiglia parteciperà alla Fiera dei Mestieri dal 4 al 9 aprile con alcuni incontri online ad hoc, nel corso dei quali presenterà il percorso di formazione per Operatore addetto ai servizi di vendita, insieme ad altre scuole presenti sul territorio.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!