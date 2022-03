La finale del Grande Fratello Vip, Scarface o L'acchiappasogni? La tv del 14 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, lunedì 14 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Vostro onore”. Verranno proposti due episodi: nel primo, Ludovica scopre dalla madre di Nino che la sera del furto il ragazzo ha ricevuto una chiamata da Salvatore mentre Matteo capisce che Camilla potrebbe essere una testimone involontaria della sua colpevolezza. Intanto Salvatore arresta un importante collaboratore di Filippo Grava, anche per scagionarsi agli occhi dei colleghi.

Nel secondo, Filippo cerca di portare Salvatore dalla sua parte. L’ispettore della DIA, messo alle strette, fa sparire le sue tracce. Vittorio e Matteo si riavvicinano come non accadeva da anni, nel ricordo di Linda, moglie e madre scomparsa troppo presto. Vittorio nasconde Salvatore, gravemente ferito, nella sua casa al lago mentre Chiara, colpita da un malore a scuola, sviene e viene portata in ospedale…

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Delitti in paradiso”. Jack Mooney e la sua squadra devono indagare sull’omicidio di Vanessa McCormack, pugnalata a morte nella sua casa e della famosa artista Donna Harman, trovata avvelenata nel suo studio…

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà “PresaDiretta”, il programma d’inchieste condotto da Riccardo Iacona.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Quarta Repubblica”, il talk-show condotto da Nicola Porro.

Su Canale5 alle 21.40 andrà in onda la finale del “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Italia1 alle 21.25 proporrà “Freedom – Oltre il confine”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 “L’acchiappasogni – Dream Catcher”; su La5 alle 21.25 “Inga Lindstrom – Tutti pazzi per Elin”; su Iris alle 20.55 “Scarface” e su Italia2 alle 21.15 “Samson – La vera storia di Sansone”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà “Sciarada – Il circolo delle parole Beat generation”. Un documento sulle tracce della Beat generation e sulla vita e le opere di autori come Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William Burroughs che hanno segnato e continuano a segnare la cultura e la controcultura.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la mini-serie “Chernobyl”; su La7D alle 21.30 la serie “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

