In arrivo a Grumello del Piano un nuovo parcheggio da 67 posti: "A lungo atteso dai residenti" - BergamoNews

Bergamo. Lavori in corso a Grumello del Piano per realizzare una nuova area di parcheggio pubblico a servizio del quartiere: iniziati nei giorni scorsi, proseguiranno fino a fine primavera lungo via Madonna dei Campi, non lontano da piazza Aquileia, dove sorgono anche palazzine di proprietà pubblica come le recentemente inaugurate e assegnate case Aler. Il cantiere dovrebbe durare circa 4 mesi per la realizzazione di 54 posti auto, 2 posti riservati ai disabili e 11 posti per motocicli.

L’area non sarà pavimentata in asfalto, ma verrà realizzata in modo da garantire la permeabilità del terreno, anche con aree verdi al proprio interno. Non solo: tra il nuovo parcheggio e le case Aler è prevista una cintura verde larga oltre 5 metri e con diverse piantumazioni, a fare da cuscinetto tra la zona residenziale e i nuovi stalli di sosta.

“I lavori in via Madonna dei Campi – spiega l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Bergamo, Marco Brembilla – sono da molto tempo attesi dai residenti della zona e la realizzazione degli stalli di sosta è ancor più giustificata vista la recente inaugurazione delle case Aler di piazza Aquileia, che hanno incrementato la domanda di parcheggi in questa parte del quartiere. Un quartiere che, grazie a questa amministrazione – sottolinea Brembilla – ha potuto mantenere le proprie caratteristiche naturalistiche e soprattutto il parco Agricolo, che doveva essere cancellato – nei piani delle Amministrazioni precedenti – per potervi insediare, per esempio, lo Stadio di Bergamo e oltre 50mila metri quadrati di aree commerciali. Lavoriamo, inoltre, grazie all’impegno degli assessori Zenoni e Valesini, per risolvere le criticità legate al cosiddetto ‘rondò imperfetto’, che lambisce Grumello e il Villaggio degli Sposi.”

Tutti i giorni, dalle 7,30 alle 17,30 fino a martedì 21 giugno, sono istituiti, per poter garantire i lavori, i seguenti provvedimenti viabilistici:

In Via Madonna dei Campi:

– restringimento della carreggiata a vista con contestuale istituzione del senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico di cantiere e/o movieri;

– deroga al vigente divieto di sosta per i mezzi utilizzati nei lavori;

– istituzione del limite di velocità di 30 KM/h;

– divieto di transito pedonale, con deviazione dei pedoni sul lato opposto della carreggiata, mediante installazione di idonea segnaletica da posizionare presso i passaggi pedonali più prossimi all’occupazione.

Ecco tutti i cantieri del Comune di Bergamo attualmente in corso in città:

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=18D-V6P8z27U4SdXHjeWWnArf6deMwyIp&usp=sharing

