Con l'Atalanta tornano i parcheggi selvaggi: "Niente multe? I cittadini reagiscono con carta e pennarello" - BergamoNews

Bergamo. Il copione si ripete ormai da anni, in concomitanza delle partite casalinghe dell’Atalanta.

Insieme al campionato, tornano i parcheggi selvaggi e le conseguenti polemiche, come mostrano le foto pubblicate sui social da Nicola Cremaschi, ex presidente di Legambiente Bergamo.

Sotto al post, una sfilza di commenti: “Vivo in zona dal 1985. Quello che mi ha sempre fatto infuriare è l’assenza totale dei vigili urbani”, commenta qualcuno. “Se i Vigili non vigilano e non danno multe, nulla cambierà. Mai!” aggiunge un altro.

“Io non metto in discussione l’Atalanta – commenta Cremaschi -. Metto in discussione, semmai, i 200/250 automobilisti che hanno parcheggiato in maniera irresponsabile e il Comune di Bergamo che li lascia fare. Metto in discussione il fatto che nonostante ci sia stato uno sforzo da parte dell’amministrazione e della società per trovare delle soluzioni alternative ci sia chi continua a pensare ‘allo stadio ci vado in macchina e parcheggio più vicino possibile’. Metto in discussione il fatto che si tolleri questo modo di pensare vanificando gli sforzi fatti per andare in altra direzione”.

E in assenza delle multe, qualche cittadino reagisce come può: con carta e pennarello. Come testimoniano le immagini scattate da un lettore in via Lessona.