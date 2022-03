Atalanta, avanti molto adagio: l’Europa porta via energie - BergamoNews

Avanti adagio, quasi indietro. Dalla notte magica col Bayer alla serata sbiadita col Genoa: l’Atalanta non riesce a dare continuità alle sue prestazioni, spinge sull’acceleratore e si entusiasma in Europa, poi però rallenta e si intristisce un po’ in Serie A.

La zona Champions si allontana, dietro premono Lazio e Fiorentina.

La Dea bellissima d’Europa non si ripete e non è proprio un caso, se non un mal comune.

Vedere, per credere, i pareggi soffertissimi di Inter (al 93′, con rigore non concesso a Belotti…) e della Roma (al 94′, con rigore contestato per il pareggio giallorosso), cioè le due squadre che erano state impegnate in settimana nelle coppe e avrebbero potuto benissimo perdere.

L’Europa ti dà prestigio ma ti toglie tanto, Gasperini a fine partita col Genoa ammette che “giovedì è stata molto dispendiosa”. Volete aggiungere un altro risultato? Magari anche lo stesso Bayer Leverkusen, sconfitto in casa in Bundesliga dal Colonia e ora non più sicuro della Champions, perché a un punto dal suo terzo posto inseguono Lipsia, Friburgo e Hoffenheim.

Atalanta-Genoa 0-0: il film della partita

Ma torniamo all’Atalanta. Che magari aveva ancora un po’ in testa l’Europa e però ce l’aveva anche nelle gambe, se è vero che gli avversari arrivavano, non sempre ma spesso, per primi su molti palloni.

Aggressivo, ben organizzato, il Genoa non ha messo il pullman davanti alla propria area: ha giocato col fiato sul collo dei nerazzurri, non li ha lasciati respirare. Ha fatto quello che è capace di fare in questo momento, un atteggiamento che già aveva consentito ai rossoblù di Blessin di fermare l’Inter sullo 0-0 e anche la Roma. Insomma, sarà pure scarso questo Genoa, come ritengono molti tifosi atalantini, avrà dei limiti perché non fa gol, però è fastidioso e non facile da superare, se non sei al meglio.

Purtroppo l’Atalanta migliore non s’è vista. Anche perché hai voglia di credere che il turnover, più o meno spinto, cambi poco. Se giocano sempre quelli, ci sarà una ragione… Se in mezzo al campo ci sono sempre Freuler e De Roon a dettare i ritmi, a coprire e rilanciare, ci sarà un motivo, no? Forse Gasp è andato un po’ troppo in là rinunciando anche a Freuler, oltre allo squalificato De Roon: sappiamo tutti quanto conti avere Remo in campo e sicuramente la mossa è stata dettata anche dall’impegno ravvicinato col Bayer, giovedì prossimo. E all’andata Freuler è stato tra i migliori.

L’Atalanta ha avuto più di un problema a esprimere il proprio gioco e se avevamo ancora negli occhi la Dea brillante che aveva scherzato con la Samp, a suon di gol e poi aveva messo sotto il Bayer, con punteggio stretto per altre palle-gol create, stavolta si è capito dai primi minuti che di occasioni da gol se ne sarebbero viste poche.

Qualche fiammata di Muriel, il suo compagno d’attacco Boga (ma a che punto è la sua condizione?) chiamato in causa solo nel secondo tempo e poco incisivo, come ci si aspetterebbe invece da lui.

Muriel colpisce un palo, Pasalic manca un gol ed è un segnale della difficoltà attuale a fare gol anche la classifica cannonieri in Serie A: dove il miglior atalantino resta Zapata con 9 reti assieme a Pasalic. E si sa da quanto è fermo Duvàn, che pure era in campo all’andata, poi sostituito a fine primo tempo da Muriel. Anche allora finì 0-0, per ricordarci che questo Genoa è un po’ una bestia nera. Mentre Boga in questa stagione non ha ancora fatto gol in campionato…

Anche sugli esterni non si sono viste le galoppate, un po’ come ai bei tempi, della Dea d’Europa con Hateboer e Zappacosta.

Meno male che Sportiello ha salvato il pari nel finale: sarebbe stata una beffa.

La morale è che tenere testa ai due impegni e poterli affrontare con la stessa forza è quasi impossibile. L’Europa ti esalta e ti entusiasma e facciamo tutti il tifo perché in Germania si completi la bellissima prova di Bergamo, però dispiace vedere punti lasciati per strada, sei con la Fiorentina, quattro col Genoa, tanto per fare due esempi.

Certo, la forza delle squadre che stanno davanti è di riuscire a vincere anche di misura, quanto basta per fare il pieno. Cosa che l’Atalanta ha fatto proprio a Torino contro la Juve, gol di Zapata. Ma quanto manca, lui? Avanti comunque, a testa alta.

