Addio a William Hurt: morto a 71 anni l'attore de "Il bacio della donna ragno" - BergamoNews

“È con grande tristezza che la famiglia piange la scomparsa di William Hurt, padre amato e attore premio Oscar, il 13 marzo 2022, una settimana prima del suo 72° compleanno. La famiglia chiede privacy per questo momento delicato”. Così il figlio annuncia la morte di un attore tanto schivo quanto amato.

Una carriera prolifica con tanti film impegnati e di successo insieme su cui spicca “Il bacio della donna ragno” per cui conquistò anche un premio Oscar, ma molti altri sono i titoli per i quali è riconosciuto come uno degli attori più noti del panorama americano.

Il suo primo approccio al cinema arriva dopo aver studiato nella scuola di Michael Howard a New York, a seguito della quale ottiene subito il ruolo nel film “Stati di allucinazione” di Ken Russel che già gli garantisce un certo successo.

In quegli anni viene diretto molto spesso dal regista Lawrence Kasdan che lo sceglie per ruoli in pellicole divenute assai note come “Il grande freddo“, “Figli di un dio minore” per cui viene candidato anche al premio Oscar. La statuetta la conquisterà nel 1985 appunto con “Il bacio della donna ragno” in cui interpretava un omosessuale finito in carcere. Divenne un attore iconico, amato per la sua riservatezza e la sua intensità interpretativa.

Tra i suoi ruoli più iconici c’è quello di Edward Rochester in Jane Eyre, con Charlotte Gainsbourg diretto da Franco Zeffirelli nel 1996, poi altri grandi registi lo diressero come Steven Spielberg, David Cronenberg, Ridley Scott, Sean Penn. Aveva preso parte anche ad alcuni lungometraggi firmati Marvel, come ad esempio Capitan America del 2016 e anche Avengers: The Infinity War del 2018. Recente la sua ultima apparizione cinematografica, risale infatti al film Black Widow, uscito nelle sale proprio nel 2021.

William Hurt ha dovuto affrontare una lunga battaglia contro il cancro, prima diagnosticato alla prostata e poi diffusosi anche alle ossa. Le prime notizie in merito alla malattia iniziarono a circolare nel 2015, quando si vociferava che l’attore avesse scoperto il suo male già nel 2012. L’ufficialità della diagnosi arrivò, poi, solo nel 2018 quando Hurt dichiarò di essersi sottoposto anche a delle cure sperimentali che diminuivano radicalmente gli effetti collaterali della chemioterapia. In un’intervista dichiarò di aver dovuto affrontare cure per ben cinque anni consecutivi, un’esperienza che aveva segnato per sempre la sua vita.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!