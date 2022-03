Villa trionfa nella ginnastica artistica, Balsamo seconda nel ciclismo femminile - BergamoNews

Si toglie più di una soddisfazione lo sport in rosa bergamasco.

Da un lato si allunga la striscia di vittorie di Giorgia Villa nella Serie A1 di ginnastica artistica. La 19enne di Brembate ha condotto la Brixia Brescia alla conquista della seconda tappa della competizione tricolore a Torino, al termine di una prestazione magistrale e si prepara nel migliore dei modi alla kermesse internazionale in programma a Stoccarda dal 18 al 20 marzo.

Una manciata di centimetri hanno invece separato Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) dal successo nella Ronde van Drenthe, nel ciclismo femminile. La 24enne di Sarnico ha chiuso in seconda posizione la prova del Women’s World Tour vinta dall’olandese Lorena Wiebes.

In chiave orobica, settimo posto per Chiara Consonni (Valcar-Travel & Service) che ha dimostrato di esser in ottime condizioni fisiche dopo aver colto ventiquattr’ore prima la top ten nella Drentse Acht van Westerveld.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!