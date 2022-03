Trent'anni da Mani pulite: il percorso Acli si chiude con Rosy Bindi - BergamoNews

Bergamo. Si conclude lunedì 14 marzo alle 20.45 il percorso dedicato ai 30 anni da Mani Pulite promosso dalle Acli di Bergamo, dalle Acli bresciane, da Libera Bergamo e da Libera Brescia con un dialogo tra Rosy Bindi, già ministro della Sanità e presidente della Commissione parlamentare Antimafia dal 2013 al 2018, e Alberto Vannucci, docente di Scienze Politiche all’Università di Pisa ed esperto di lavoro nero, declino competitivo, organizzazioni criminali e, soprattutto, corruzione politico-amministrativa.

“Abbiamo deciso di chiudere il percorso della Memoria Civile – dichiara Dario Acquaroli, referente del progetto – con un incontro dal titolo Cleptocrazia. L’obiettivo è quello di mettere a tema il rapporto tra politica e corruzione dagli Anni Novanta ad oggi. Valutare l’evoluzione di questa relazione è una questione ardua, che richiede competenza ed esperienza sul campo. Per questo avremo con noi due ospiti che hanno lavorato per un risanamento ed una bonifica di questo legame e che ne conoscono gli intrecci. L’esperienza della Memoria Civile tuttavia non si concluderà con questi appuntamenti. Nei mesi di aprile e maggio svolgeremo dei viaggi formativi a San Donato Milanese e ad Ivrea sulle orme di Enrico Mattei e di Adriano Olivetti“.

L’appuntamento sarà visibile sul canale Youtube e sulla pagina Facebook delle Acli di Bergamo.

