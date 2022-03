L'Atalanta non va oltre lo 0-0 con il Genoa: zona Champions sempre più lontana - BergamoNews

Bergamo. Strascichi dell’Europa League. L’Atalanta non va oltre lo zero a zero contro il Genoa (penultimo in classifica) al Gewiss Stadium, nel domenicale delle 18 della 29esima giornata di Serie A. Dopo la convincente vittoria contro il Bayer Leverkusen di giovedì, gli uomini di Gasperini appaiono stanchi e confusi.

Eppure il tecnico di Grugliasco ha ricorso a un mini turnover, con Sportiello in porta la posta di Musso, il giovane Scalvini per Toloi e Pessina per Freuler in mezzo al campo.

Cambiano gli interpreti ma pure gioco e risultato. Le manovre spumeggianti viste contro i tedeschi lasciano spazio a un gioco macchinoso e disordinato. Complice anche un Genoa compatto in difesa e pronto a ripartire, a volte con discreti risultati.

Un pareggio che ha il sapore di una sconfitta per la Dea, che si allontana sempre più dal quarto posto della Juve e deve tenere d’occhio le romane e la Fiorentina.

Giovedì è ancora Europa League, con la gara di ritorno in Germania: si parte dal 3-2 di Bergamo per il sogno qualificazione.

Atalanta-Genoa, i messaggi di pace dei tifosi nerazzurri

LE FORMAZIONI

ATALANTA: Sportiello; Scalvini, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, Koopmeiners, Pessina, Maehle; Pasalic; Malinovskyi, Muriel.

GENOA: Sirigu; Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Galdames, Frendrup, Badelj, Melegoni, Portanova; Amiri; Yeboah.

LA CRONACA

77′ – Sul capovolgimento di fronte Muriel mette in mezzo per Hateboer ma il suo rasoterra è preda di Sirigu

77′ – Ancora il Grifone con Frendrup che si presenta solo davanti a Sportiello, ma il portiere è bravo a bloccare a terra

75′ – Ci prova il Genoa con il nuovo entrato Destro: la sua conclusione dal limite finisce di poco a lato

67′ – Pasalic spizza di testa su corner, Pessina è a un metro dalla porta ma centra il palo. Anche se era in fuorigioco

64′ – Koopmeiners si invola verso la porta e serbe Pasalic al centro dell’area che tutto solo spara alle stelle

39′ – Fallo di Zappacosta al limite della propria area, ammonizione: la conclusione di Amiri finisce alta

37′ – Pasalic recupera palla a centrocampo, la porta fino al limite dell’area ospite e la allarga per Muriel, che calcia di prima e colpisce il palo esterno

34′ – Si fa vivo il Genoa con il bergamasco Melegoni, che calcia dal limite ma Sportiello c’è e la blocca

13′ – Muriel parte veloce sulla sinistra, entra in area, si accentra a tira ma spara in curva

5′ – Ruslan scalda il sinistro con una punizione a giro dalla destra, che finisce alta

