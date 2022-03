Super Martina Caironi: nuovo record paralimpico mondiale nel salto in lungo indoor - BergamoNews

Ancona. Ancora lei, sempre lei: Martina Caironi ha realizzato nel salto in lungo la migliore prestazione iridata indoor di 5,23, a soli 4 centimetri dal suo record del mondo outdoor.

“Prestazione molto buona che in parte mi aspettavo, anche se forse è arrivata prima del dovuto – ha commentato l’atleta bergamasca, portacolori delle Fiamme Gialle, già argento a Tokyo 2020 e primatista mondiale della categoria T63 -. Con il mio nuovo allenatore Gianni abbiamo sistemato alcune cose nel salto in lungo e tutto questo mi fa venire ancora di più l’acquolina in bocca per la stagione estiva che verrà”.

