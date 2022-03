Solto Collina: torna Esti e Minelli si prepara a sfidarlo - BergamoNews

Solto Collina. Maurizio Esti, Filippo Cassarino e il gruppo di Fabrizio Minelli che sta ancora cercando il suo candidato.

A Solto Collina si va verso tre liste per la prossima tornata elettorale. Innegabile che la motivazione di tante liste (quando nel panorama amministrativo si fa fatica a chiudere anche una sola lista) sia anche di tipo personale.

Da parecchi anni infatti le ‘liti’ fanno parte della quotidianità e si riflettono poi sulle elezioni. Maurizio Esti (nell’immagine sotto) va verso il terzo mandato e Fabrizio Minelli, che è stato sindaco di Solto negli anni Novanta, ha già la lista pronta: “Se si candidasse Esti, il nostro gruppo ha già una lista pronta con il numero minimo di candidati. All’interno abbiamo tre figure che per esperienza, capacità e tempo a disposizione, potrebbero ricoprire il ruolo di sindaco. La nostra non è una lista contro Esti, ma vogliamo che il nostro paese non venga più amministrato dal sindaco uscente, perché in questi anni si è dimostrato incompetente, litigioso e soprattutto ha diviso la comunità”.

C’è anche Filippo Cassarino (foto qui sotto): “Ben vengano altri nomi – aggiunge Minelli -, persone che vogliono interessarsi al paese perché a differenza di Esti, siamo un gruppo pronto a dialogare e a confrontarsi per il bene della comunità. Non abbiamo preclusioni, siamo pronti a valutare nuove idee, pertanto non escludo che si possano fare accordi di programma che riparino gli errori, le mancanze e le figuracce dell’amministrazione”.

Cassarino intanto va per la sua strada: “Siamo a metà strada, ho trovato molto consenso tra le persone con cui ho parlato e ogni candidato è stato scelto per le sue competenze. C’è molta voglia di cambiare, il paese è stanco delle continue liti tra i gruppi. Abbiamo un paese diviso e chiuso al confronto con i Comuni limitrofe con la Comunità Montana. Ci si è sempre occupati di ordinaria amministrazione, qualche manutenzione, ma nulla di rilevante a livello progettuale. Per quanto riguarda la lista diremo i nomi quando sarà chiusa, ma sto parlando con alcuni giovani, perché poi saranno loro a portare avanti il progetto. La nostra lista vuole essere l’anima della Collina e raccoglierà le istanze della popolazione”.

