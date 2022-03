Ponte San Pietro: contro lo spartitraffico poi si ribalta, 26enne in ospedale - BergamoNews

Ponte San Pietro. Ha perso il controllo dell’auto, ribaltandosi dopo aver colpito uno sparti traffico.

Una ragazza di 26 anni è stata trasportata in codice giallo all’ospedale al Papa Giovanni di Bergamo dopo l’incidente che l’ha vista coinvolta nella notte in via Milano, intorno alle 5,30.

I vigili del fuoco, dopo averla estratta dal mezzo, l’hanno affidata alle cure dei sanitari. Sul posto anche i carabinieri di Bergamo.

