Pessina guida la schiera dei bocciati, tra i migliori il giovane Scalvini - BergamoNews

Sportiello 6,5 : Un solo brivido con i piedi (43’). Sicuro a respingere di pugno in mischia all’8’. Poi tanto freddo e solitudine ma pronto a salvare il risultato alla mezz’ora del secondo tempo.

Scalvini 6,5 : Come un veterano ci mette fisico e concentrazione, emerge sempre di testa.

Demiral ( 32’2t) Sv

Palomino 7 : Capitano di giornata, sostanza e pochi fronzoli su Yeboah che molla per fare entrare Destro.

Djimsiti 5,5 : Veniva da prestazioni non eclatanti, a da passa’ a nuttata.

Zappacosta 5,5 : Un solo errore(38’), grave, a perdere palla appena fuori dall’area con un giallo perfino giusto da Abisso. Diffidato non ci sarà la prossima a Bologna.

Hateboer (11’2t) 6 : Lo fermano un paio di volte con le maniere forti.

Pessina 5 : Chi l’ha visto ? Pure nervoso, per una involuzione preoccupante dopo l’infortunio. Un bel rebus.

Koopmeiners 7 : Intercambiabile in tutti i ruoli del centrocampo, qualità con sacrificio a non perdere di vista Amiri, il più elegante tra gli avversari. Splendido assist per Pasalic( che spreca) dopo una discesa da centometrista.

Maehle 5 : Una splendida discesa per Muriel (7’), poi spostato a destra dalla mezz’ora non si ritrova e Gasp non perdona.

Boga (1’2t) 5 : Sembra accendersi, un paio di dribbling poi si spegne. Fumoso.

Pasalic 5 : Compassato, un solo lampo per Muriel (36’) che non prende la porta. Si divora una occasione da fare solo davanti alla porta su assist di Koopmeiners (18’ 2t).

Mihaila (45’2t) Sv : Entra per fare la doccia.

Malinovskyi 5,5 : Più vicino alla porta per sfruttare il suo tiro . Non lo trova mai e si innervosisce

Toloi (11’2t) 6 : Preferisce non correre rischi, poco tempo per carburare.

Muriel 5,5 : Servono i suoi gol anche in campionato, due occasioni nel primo tempo che ci aveva abituato a fare. Ci prova fino all’ultimo, ma non è giornata.

Gasperini 5,5 : Tiene la squadra sulla corda fino all’ultimo , turnover pensando a Leverkusen per una gara dove contava solo il risultato per accorciare la classifica. Squadra sempre imbrigliata da un Genoa molto fisico. Champions addio.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!