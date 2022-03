Moustapha Cisse, diciottenne bomber della Primavera, tra i convocati per Atalanta-Genoa - BergamoNews

C’è anche Moustapha Cisse, diciottenne bomber della Primavera, tra i convocati da Gasperini per Atalanta-Genoa, in programma oggi, domenica 13 marzo, alle 18 al Gewiss Stadium di Bergamo.

Mancano infatti all’appello tre attaccanti: i lungodegenti Zapata e Ilicic e anche Miranchuk, bloccato da un problema muscolare. Oltre a De Roon, indisponibile perché squalificato

Perciò il tecnico nerazzurro ha pescato dalla Primavera: per Giorgio Scalvini, anche lui classe 2003, è ormai diventata una consuetudine e fa parte stabilmente del gruppo prima squadra, ora tocca anche a Moustapha che ha una storia particolare, essendo passato in pochi giorni dalla squadra dei Rifugiati, in Puglia, alla Primavera dell’Atalanta, dove subito ha esordito a suon di gol: contro il Milan ha segnato una doppietta.

E ora ecco Cisse chiamato in prima squadra.

Muriel ha ritrovato il gol in Europa League, dopo due mesi la doppietta (9 gennaio due gol in Udinese-Atalanta 2-6) e ora vuole ripetersi in campionato, ma ovviamente contro un Genoa che già all’andata ha fermato sullo 0-0 i nerazzurri ci sarà bisogno di valide alternative al bomber colombiano. O allo stesso Boga, che potrebbe partire dall’inizio visto che contro il Bayer ha giocato solo gli ultimi venti minuti e in campionato non ha ancora segnato con l’Atalanta. Per ora Jeremie ha fatto gol solo in Coppa Italia nella partita persa 2-3 a Bergamo contro la Fiorentina, lo scorso 10 febbraio.

Probabile anche qualche cambio rispetto alla formazione scesa in campo giovedì contro il Bayer, un piccolo turnover in vista anche del ritorno di Europa League con i tedeschi, giovedì 17 alle 18,45 a Leverkusen.

Per quanto riguarda il Genoa, indisponibile Piccoli per un problema muscolare così come l’altro ex Czyborra, dovrebbe tornare in panchina Andrea Masiello, sarà invece probabile titolare il bergamasco Filippo Melegoni, cresciuto proprio nell’Atalanta e ora in prestito al Genoa.

