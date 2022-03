L’odore dei dischi: quando sfregavi le copertine e loro emanavano profumi - BergamoNews

Solo erroneamente e superficialmente si può pensare al supporto fonografico in vinile come un mero mezzo per l’ascolto di musica; in realtà il Long Playing ci offre una serie di “finestre” attraverso le quali leggere il mondo che ci circonda, la società in cui viviamo oltre che godere di suoni e parole che spesso rimangono indelebilmente impressi nella nostra memoria.

Ma limitarsi a questo significa perdere un’esperienza sensoriale molto più completa e accattivante, resa possibile in diversi casi dal lavoro di quei creativi che hanno pensato e realizzato copertine o vinili in grado di coinvolgere (come accade ad esempio per il cibo o per il sesso) i cinque sensi di cui siamo dotati.

Stupiti? Scettici o increduli? Beh, seguite questa serie di 5 articoli e poi mi direte…

Oggi si comincia dall’OLFATTO.

I dischi hanno un loro odore, e chi ne ha acquistati alcuni negli fra gli anni 60 e i ’90 facilmente se ne è accorto; un odore particolare e riconoscibile, diverso a seconda che le stampe provenissero dagli Stati Uniti o dall’Europa, dovuto non tanto al vinile quanto alla carta e agli inchiostri utilizzati nella stampa delle copertine, diversi appunto da nazione a nazione.

Forse meno conosciuta è invece una categoria precisa di copertine, realizzate durante l’epoca d’oro della grafica applicata a questo settore; anni in cui le case discografiche lasciavano (quasi) mano libera a gruppi, artisti e creativi per la realizzazione delle stesse, la cui fantasia si spinse sino a creare le cosiddette “Scratch and sniff” covers ovvero quelle copertine che, sfregate delicatamente in alcuni punti specifici, erano in grado di emanare profumi e odori di vario genere.

A inaugurare questa trovata fu nel 1972 la Buddah Records con “Garden in the city” della cantautrice Melanie; lo sticker giallo presente nella copertina se sfregato emanava (ed emana tuttora) profumo di fiori, escamotage della casa discografica per rendere più accattivante ed appetibile quella che era in realtà una raccolta di brani scartati dai precedenti album e pubblicati senza il consenso della stessa autrice che, nel frattempo, aveva cambiato casa discografica.

A distanza di pochi mesi il gruppo dei Raspebbies (fra le cui fila militava il cantante Eric Carmen), coerenti col proprio nome scelsero di pubblicare un’edizione del loro album omonimo con un bollino in grado di emanare profumo di lamponi.

“Coerente” è pure l’artwork dell’album “Bush Doctor” di Peter Tosh sfregando il quale, ovviamente, si poteva liberare un inebriante profumo di marijuana.

Il cantante americano Sylvester, noto oltre che per il suo aspetto sgargiante e androgino e la voce in falsetto per una serie di singoli di successo in discoteca sul finire degli anni ’70, esordì nel 1973 con l’album “Sylvester and the hot band” sulla cui costa si poteva leggere l’invito “Scratch my flower”, riferimento al fiore (profumatissimo) presente nella parte alta della copertina.

Non solo delicati profumi, ma anche odori, come nel caso di “The Akron compilation”, raccolta uscita per la Stiff Recods nel 1979 e dedicata ai gruppi punk dell’omonima città statunitense capitale della gomma; ed è proprio l’odore di gomma bruciata quello che si ottiene sfregando l’interno dello pneumatico presente sulla copertina.

Il fascino particolare di questi artworks pare perdersi con la fine degli anni ’70, salvo poi essere fonte di ispirazione per un paio di pubblicazioni più vicine ai giorni nostri; il dj e produttore discografico Mark Barrott pubblicherà nel 2004, sotto lo pseudonimo di Future Loop Foundation, un 10 pollici inequivocabilmente intitolato “Scratch and Sniff EP”, dai dettagli della cui copertina è possibile evocare profumo di vaniglia, fragola e “natura”.

Tutti questi esempi si riferiscono a Lp in vinile, tranne la classica eccezione che conferma la regola: al momento di pubblicare (su cd) la raccolta “B-Sides and rarities” la rock band americana Cake opterà per cinque versioni dello stesso artwork, caratterizzate da colori e profumi differenti (Rossa= rose / Gialla= banana / Marrone= cuoio / Verde= erba tagliata / Viola: uva).

Alla prossima allora, con un altro senso ed altre copertine stupefacenti…

© Riproduzione riservata

