La Chiesa di San Lorenzo, il simbolo di un quartiere scomparso - BergamoNews

Bergamo. Le quattro porte di Bergamo devono il proprio nome ad alcune chiese che sorgevano nei loro pressi.

Abbattute per fare spazio alle Mura Veneziane, esse non vennero mai ricostruite tranne che per il caso della Chiesa di San Lorenzo che ancora oggi si affaccia su via della Boccola.

Citato già in un atto rogato nel 1044, l’edificio ha origini particolarmente antiche dando il nome della vicinia omonima che comprendeva un ampio settore del centro cittadino medievale.

La realizzazione della nuova cinta muraria e la costruzione della vicina porta causò nel 1580 la distruzione della struttura sacra così come buona parte del quartiere di cui era parte.

Ricostruita al termine del Cinquecento sopra la Fontana del Lantro e ampliata nel secolo successivo con l’inserimento delle cappelle laterali, la chiesa di San Lorenzo si presenta oggi con una facciata molto semplice dove spicca lateralmente l’oratorio dedicato ai morti della peste del 1630.

Sviluppatosi su una pianta rettangolare, lo stabile è composto da un’unica navata suddivisa in quattro campate da lesene dotate da capitelli corinzi che si collegano tramite un cornicione al soffitto voltato a crociera.

Lo spazio interno presenta inoltre una serie di cappelle e altari dove è possibile osservare fra le altre la tela disegnata da Francesco Zucco e raffigurante “Cristo crocifisso con Maria Maddalena, san Lorenzo, altro santo e donatore”.

Percorrendo infine i tre gradini che accompagnano al presbiterio (più stretto rispetto al resto dell’aula), si può notare il dipinto eseguito da Enea Salmeggia nel quale è la rappresentata l’ “Annunciazione“, ma anche il coro ligneo con copertura a catino avente strombature.

