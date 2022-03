King Arthur, Blue Jasmine o Sorpresi dall'amore? La tv del 13 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, domenica 13 marzo alle 21.25 su RaiUno andrà in onda la fiction “Noi”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Il fiume” e “Campioni del mondo”.

Nel primo, nel passato, ritroviamo la famiglia Peirò qualche anno più tardi. I ragazzi adesso hanno 8 anni: Claudio e Daniele non vanno molto d’accordo e Cate mostra già i primi problemi di peso. Nel presente, la conoscenza tra Cate e Teo si fa più stretta e lei inizia a capire che dietro quell’uomo allegro e sensibile c’è anche molto dolore…

Nel secondo, Rebecca è su di giri: è la sera della finale dei mondiali ’82 e lei dovrà esibirsi in un locale. Concentrata sui suoi sogni, Rebecca non sembra intenzionata per il momento ad avere figli e questo rattrista molto Pietro. Anche nel presente gioca la Nazionale. Cate non sembra a suo agio: nonostante le insistenze di Teo lei vorrebbe vedere la partita da sola…

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The Rookie”. Per incastrare Elijah, si decide d’installare una microspia nel suo ufficio. Tim aiuta la sorella a ristrutturare la vecchia casa di famiglia e trova una pistola nascosta dentro un muro…

Su RaiTre alle 20 ci sarà “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 ci sarà “Zona bianca“, il talk-show condotto da Giuseppe Brindisi, mentre su La7 alle 21.15 “Non è L’Arena“, condotto da Massimo Giletti.

Su Canale5 alle 21.30 andrà in onda una nuova puntata di “Guinness – Lo show dei record”, condotto da Gerry Scotti.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “King Arthur – Il potere della spada”; su Rai4 alle 21.20 “C’era una volta”; su La5 alle 21.05 “Sorpresi dall’amore”; e su Iris alle 20.55 “Blue Jasmine”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Il mare scomparso”. L’arcipelago di Kvarken e la sua natura unica sono stati trasformati dall’era glaciale. Il ricco ambiente offre ampie opportunità per varie specie di uccelli per la nidificazione, così come gli uccelli migratori che si fermano lì per riposare.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.10 “Mom”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!