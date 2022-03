Guerra e ruolo dell’Occidente, il prof Barcella: “Un equilibrio geopolitico solido contro le derive militari” - BergamoNews

Bergamo. La guerra tra Ucraina e Russia è in corso da ormai due settimane. Sono già circa un migliaio i morti e i feriti causati dal conflitto e quasi due milioni i profughi alla ricerca di un rifugio secondo quanto stima l’Onu. Per cercare di comprendere il senso e la portata di questo scontro ne abbiamo parlato con il professor Paolo Barcella, docente dell’Università di Bergamo, analizzandone gli aspetti più salienti: politica, società, migrazioni, ma anche il ruolo dell’Università.

Paolo Barcella è professore di Storia contemporanea all’Università di Bergamo, dove negli anni scorsi ha insegnato anche Storia degli Stati Uniti d’America. È specialista di storia delle migrazioni, argomento a cui ha dedicato numerosi studi, concentrandosi soprattutto sui flussi che, nel secondo dopoguerra, si dirigevano dall’Italia verso la Svizzera e la Germania. Di recente ha pubblicato, insieme al germanista Valerio Furneri, Una vita migrante. Leonardo Zanier, sindacalista e poeta (1935-17), Carocci, Roma, 2020.

Professore, per anni abbiamo creduto che la guerra non ci riguardasse, che fosse sempre lontana da noi. Da due settimane si combatte a Kiev, nel cuore dell’Europa, a 2500 chilometri dall’Italia. Cosa significa per noi questa guerra oggi?

Questa guerra è una sorta di tragico bagno di realtà. Ci ricorda che il nostro mondo – nonostante i traumi e le catastrofi prodotte nel corso della Seconda guerra mondiale – non è immune alle pulsioni di matrice imperialista. Queste pulsioni sono ancora in mezzo a noi e possono tradursi in azioni militari che sanno uccidere migliaia di persone, vittime dirette o indirette di meccanismi molto più grandi di loro. Questa guerra evidenzia come le culture della pace, le dichiarazioni pacifiste di principio e i tavoli della pace non bastino, da soli, a evitare drammatiche degenerazioni. E non tanto perché manchino di “concretezza”: la complessità dei conflitti internazionali non consente misure di risoluzione “chiare e concrete”, come quelle che potremmo trovare per sedare una rissa tra ubriaconi al parco sotto casa. E, del resto, se qualcuno attacca, chi viene attaccato cerca anzitutto di difendersi e di cacciare il nemico, come sta facendo una parte della popolazione ucraina nel tentativo di resistere all’aggressione ordinata da Putin. Questa guerra, quindi, ci ricorda come il mondo contemporaneo non sia riuscito a sviluppare un’architettura politica internazionale capace di contenere le derive militari e di garantire a tutti, grazie al consolidamento di un solido equilibrio geopolitico, una vita senza rischi di bombardamenti e carri armati.

Lo scontro tra Ucraina e Russia chiama in causa l’Europa intera in difesa del popolo di Zelensky contro la deriva autoritaria di Putin. Il mondo occidentale sta vivendo una polarizzazione simile a quella dell’ultimo dopoguerra?

Il conflitto in Ucraina rivitalizza una contrapposizione che pareva sepolta con la Guerra fredda, ma la ripresenta in una salsa post-ideologica, dato che oggi non si scontrano due sistemi basati su due modelli economici e politici alternativi, come erano gli Usa del liberalismo capitalista e l’Urss comunista. Lo scontro odierno non è ispirato a valori o a modelli contrapposti: basti pensare al fatto che, negli ultimi anni, diversi uomini politici del mondo euroamericano – in Italia Salvini e Berlusconi più di chiunque altro – consideravano Putin un grande uomo politico, un modello di lungimiranza, e favorivano un potenziamento degli accordi e degli scambi commerciali con la Russia. La Russia di Putin esprime oggi una aggressiva vocazione neoimperialista, ma non presenta un modello economico e politico alternativo. In tal quadro, la guerra ci ricorda quanto le nostre società abbiano incorporato le tremende logiche degli “scontri di civiltà”, che alimentano gli antagonismi estendendo indistintamente su interi popoli e individui le responsabilità dei loro governanti.

Oltre alle sanzioni economiche infatti in questi giorni abbiamo assistito ad alcune scelte politiche che sembravano mirare a una vera marginalizzazione della Russia, della sua storia e della sua cultura. Come se le spiega?

Le ondate russofobe di questi giorni sono preoccupanti per questo: non dovremmo fare pagare ai docenti, agli artisti, ai professionisti, ai lavoratori, agli studenti russi iscritti nelle università italiane le scelte del gruppo di potere retto da Vladimir Putin, scelte – dal mio punto di vista e al netto di qualsiasi altra considerazione sulle sicure responsabilità di altri attori internazionali – aggressive e criminali, dato che l’Ucraina è uno stato sovrano. Non dovremmo farlo, perché facendolo diamo gratuitamente forza a una spirale di contrapposizione e di morte.

Diversi paesi europei stanno accogliendo chi scappa dalla guerra e negli scorsi giorni sono arrivati in Italia, e anche a Bergamo, i primi profughi dall’Ucraina. Lei si occupa anche di flussi migratori. Da questo punto di vista cosa si aspetta dall’emigrazione ucraina e cosa deve aspettarsi l’Europa?

L’Ucraina conosce il fenomeno dell’emigrazione di massa da più di vent’anni. In larga parte si tratta di un’emigrazione femminile e solitaria. L’Italia, come noto, è stata una delle principali mete di riferimento per decine di migliaia di donne ucraine che dalla fine degli anni Novanta hanno iniziato a raggiungere il nostro paese per lavorare come assistenti per anziani e domestiche. Questo fenomeno ha creato un forte sbilanciamento di genere nelle comunità ucraine all’estero: in Italia, per esempio, più del 70% della comunità ucraina è composta da donne. C’è quindi una presenza, una rete di persone ucraine ben consolidata sul nostro territorio. Dispongono di spazi associativi e religiosi. A Bergamo, per esempio, è presente da qualche anno un sacerdote ucraino che si occupa della pastorale per i suoi connazionali. Chi scappa dalla guerra oggi, quindi, si reca in luoghi dove i connazionali già residenti diventano punti di riferimento, anelli di potenziali catene migratorie, sempre cruciali nell’orientare le traiettorie di chi si sposta. Inoltre, le nostre istituzioni, i sindacati, le associazioni sono in possesso di conoscenze linguistiche e di strumenti per la mediazione culturale. Credo che questo aiuterà tutti a ridurre le tensioni che potrebbero prodursi nelle fasi più acute. Tuttavia, cosa accadrà nel medio lungo periodo dipende dagli sviluppi del conflitto.

Un tempo le università erano un luogo di mobilitazione politica capace di incidere sul dibattito pubblico e sui processi decisionali delle istituzioni e del potere. Perché il ruolo dell’Università è importante?

Anzitutto, l’università è un’istituzione fatta di docenti e di studenti. Lo preciso, perché negli anni Cinquanta e Sessanta, mentre attraversavano epocali cambiamenti politici, economici e sociali, le università diventarono luoghi di dibattito e di mobilitazione politica studentesca. Per qualche decennio, cioè, sono state frequentate da studenti che chiedevano spazi e parola, luoghi di elaborazione culturale e di produzione di pensiero critico. Le guerre sono spesso diventate, nelle università, un’occasione di mobilitazione, di elaborazione politica, di sforzo conoscitivo: pensiamo al ruolo che ebbero i movimenti studenteschi in occasione della guerra del Vietnam, e da lì in poi. L’università, insomma, era vissuta anche come uno spazio di socializzazione e di dibattito, dove gli stessi studenti organizzavano conferenze, sceglievano interlocutori a cui porre domande, si davano una visione all’altezza delle sfide del proprio tempo. Ancora in anni recenti, per esempio durante la seconda guerra del Golfo, ci fu una significativa mobilitazione nelle università: a Bergamo si costituì un gruppo studentesco, denominato Universitari contro la Guerra, che per qualche mese stampò un giornale, organizzò incontri con docenti e uomini politici, dentro e fuori dagli spazi universitari, ottenendo larga partecipazione. Senza dubbio, l’impegno profuso in quelle attività consentiva di crescere come cittadini attivi e consapevoli, come osservatori della società, capaci di prendere posizione, di sbagliare, di mettersi in discussione.

L’università ha ancora questa funzione oppure crede che qualcosa sia cambiato?

Nel corso degli ultimi trent’anni, sull’onda di un nuovo processo di cambiamento sociale e politico, e come esito delle riforme del sistema universitario che si sono susseguite, l’università italiana ha progressivamente perso questa sua funzione, diventando sempre più un luogo di erogazione di competenze e di alta formazione professionale. Sono cambiati i modi e le forme del suo rapporto con gli studenti e, più in generale, con i cittadini e con le imprese. La presenza degli studenti ha cambiato di segno: seguono i corsi, sostengono gli esami, e una quota minoritaria partecipa alla vita istituzionale d’ateneo. Nient’altro. Con il Covid e con la penetrazione della didattica a distanza, drammaticamente, le università si sono svuotate. In questo momento, con la didattica duale, la partecipazione in presenza è molto bassa. Per la prima volta dagli anni Sessanta, quindi, non c’è una massiccia mobilitazione studentesca universitaria in risposta a una guerra di questa portata. Io credo che le giovani generazioni perdano qualcosa di importante e conto cerchino di recuperarlo, tornando nelle università.

Gli atenei possono fare qualcosa in concreto per fermare questa guerra?

Rimane oggi all’impegno e alla sensibilità dei singoli docenti prendere parola per dire qualcosa, mentre nelle sedi istituzionali si sono prodotti documenti che auspicano una rapida soluzione pacifica. Non spetta però certo agli organi istituzionali di ateneo creare spazi di mobilitazione studentesca o di riflessione politica sugli equilibri del mondo contemporaneo. L’università può mantenere tuttavia, anche in questo momento, un compito cruciale: lavorare per diffondere strumenti conoscitivi, chiavi di lettura per interpretare la complessità della situazione in cui ci troviamo, fornire strumenti di analisi. E, badiamo bene, si tratta di un lavoro fondamentale e “concretissimo” perché, come dicevo, non dobbiamo sedare una rissa al parco, separando fisicamente i litiganti, ma dobbiamo essere in grado di distinguere tra i livelli di responsabilità globale, di fare luce su una molteplicità di fattori economici e politici controversi alle origini di un conflitto potenzialmente devastante. Senza questo lavoro di analisi, tratteremmo la guerra come una rissa e, nella migliore delle ipotesi, finiremmo con l’alimentare un nuovo clima da scontro di civiltà, intriso di fobie e di ignoranza.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!