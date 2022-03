Gorle, auto in divieto di sosta in via Roma: "Mettono in pericolo anziani e bambini" - BergamoNews

Gorle. Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di Mario Rota di Gorle.

“Vi scrivo da cittadino gorlese, per segnalarvi sulla via Roma n 28, vicino al confine con Bergamo, mi capita spesso sia tarda mattina che nel pomeriggio per andare al lavoro, di vedere macchine parcheggiate in maniera abusiva su entrambi i lati del marciapiede occupando lo spazio alle persone anziane, mamme con il passegino che devono rischiare ad attraversare quel pezzo di strada pericoloso”.

Nella foto inviata alla redazione si vedono una signora anziana con le stampelle e dei bambini in bici sulla strada “peeché purtroppo gli automobilisti si sono fermati in divieto di sosta”, scrive il cittadino.

“Spero che questa segnalazione serva per aumentare il controllo dalla parte della Polizia Locale di Gorle, per fa sì che intervenga sanzionando i trasgressori”.

