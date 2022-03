Dal 24 marzo al 13 aprile le iscrizioni al 36° Rally Prealpi Orobiche dell’ACI Bergamo - BergamoNews

Sul calendario di marzo dell’Automobile Club Bergamo c’è una data ben evidenziata ed è quella di giovedì 24, giorno in cui si apriranno le iscrizioni per partecipare al “Rally Prealpi Orobiche”, giunto all’edizione nr. 36. Gli equipaggi avranno tempo fino al 13 aprile per annunciarsi (procedura facilitata attraverso il sito di ACI Sport). Le gare si svolgeranno il 23 e 24 aprile, su un totale di una sessantina di km, e lo slogan che caratterizzerà l’atteso evento è intrigante: “Sulle strade del Mondiale”, un percorso collaudato e di riconosciuto prestigio internazionale. Gli organizzatori sono già entrati da settimane nel vivo della manifestazione. Novità saliente del 2022 è l’inserimento della Fiera di Bergamo, dove si svolgeranno alcuni momenti del Rally: si tratta di una centralità di sicuro giovamento generale (verifiche, parco assistenza e riordino).

Il Rally Prealpi Orobiche mantiene il suo “cuore” ad Albino, dove avverranno partenza e arrivo in Piazza Libertà, davanti al Palazzo del Comune. Per i concorrenti in gara e per il pubblico che farà da cornice, il 23 e 24 aprile saranno due giorni grandi, con le prove che si correranno sui Colli di San Fermo al sabato e sulle strade di Selvino e Valserina alla domenica.

