Atalanta-Genoa, Gasp contro il suo passato: tre punti per non far scappare la Juve - BergamoNews

Archiviata l’ebrezza per il successo in Europa League contro il Bayer Leverkusen, l’Atalanta volta pagina e torna a pensare al campionato. Domenica 13 marzo, alle 18, a Bergamo arriva il Genoa di mister X Alexander Blessin (ribattezzato così perché da quando siede sulla panchina del Grifone ha ottenuto 6 pareggi in altrettante partite).

L’imperativo, per i nerazzurri, è spezzare l’incantesimo e vincere. Perché dopo l’ennesimo successo della Juve (1-3 sulla Samp nell’anticipo del sabato) il quarto posto si è pericolosamente allontanato: distante 9 punti, anche se i bergamaschi hanno due partite in meno rispetto ai bianconeri.

A questo punto della stagione, quando mancano poche giornate alla fine dei giochi, non sono più ammessi passi falsi. La continuità di risultati diventa fondamentale per sperare di centrare la qualificazione alla prossima Champions e conquistare tre punti con i genovesi è fondamentale.

Al Gewiss Stadium il Gasp si troverà di fronte al proprio passato. Da quando è seduto sulla panchina bergamasca, il tecnico di Grugliasco ha ottenuto 7 vittorie, 3 pareggi e un solo ko. Ventiquattro le reti messe a segno, a fronte delle 12 incassate. Un bottino senza dubbio positivo.

Se i liguri segnano poco, va detto che subiscono ancora meno. Per scardinare il fortino degli ospiti, relegati al penultimo posto in classifica con 18 punti all’attivo, Gasp dovrà fare a meno di Miranchuk, Zapata e De Roon. I primi due per infortunio mentre l’olandese per squalifica.

In porta toccherà ancora a Musso, in difesa spazio a Toloi, Djimsiti e Palomino. A centrocampo Maehle, Freuler, Koopmeiners e Zappacosta mentre sulla trequarti favoriti Pasalic e Malinovskyi per sostenere Muriel. In rampo di lancio Boga in caso di turnover.

Per quanto riguarda gli ospiti Blessin schiererà Sirigu tra i pali, Hefti, Ostigard, Maksimovic e Vasquez in difesa. Sulla linea mediana Melegoni e Badelj. Gudmundsson, Portanova e Yeboah proveranno a innescare Destro.

