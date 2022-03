A Treviglio catena umana di 4000 studenti per la pace - BergamoNews

Mercoledì 16

A Treviglio catena umana di 4000 studenti per la pace

Alle 11,21 (perché, pur sperando che questa tragedia finisca molto prima, ricorrerà il 21esimo giorno di guerra) gli studenti formeranno una catena umana da via Galliari a via San Martino, passando per piazza Manara e la circonvallazione interna