Rosamunde Pilcher - Il prescelto o Museo Pasolini? La tv del 12 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, sabato 12 marzo su RaiUno alle 20.35 andrà in onda una nuova puntata di “Affari tuoi formato famiglia”. Ogni puntata sarà suddivisa in due manche di gioco: nella prima giocherà un concorrente accompagnato dai propri parenti che apriranno i pacchi; nella seconda il concorrente sarà un Vip e la vincita sarà devoluta in beneficenza. Avversario dei concorrenti “pacchisti” e contraltare del conduttore sarà, come sempre, il famigerato “Dottore”. Conduce Amadeus.

Su Canale5 alle 21.30 ci sarà “C’è posta per te”, il people show condotto da Maria De Filippi.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Un omicidio porta alla scoperta di un’organizzazione radicale che, per colpire simbolicamente il capitalismo americano, ha piazzato un ordigno esplosivo in un edificio nel Distretto finanziario di – New York…

La7 alle 21.15 trasmetterà “Eden – Un pianeta da salvare”, condotto da Licia Colò.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.20 c’è “Spectre”; su Italia1 alle 21.20 “Din Don – Un paese in due”; su Rai4 alle 21.20 “Adverse”; su La5 alle 21.05 “Rosamunde Pilcher – Inaspettato come il destino”; su Iris alle 20.55 “Formula per un delitto”; su Italia2 alle 21.10 “Il prescelto”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “Museo Pasolini”. Eredità, testimonianza, archiviazione. Come ricordiamo le più importanti personalità della storia culturale contemporanea? A pochi mesi dall’inizio delle celebrazioni per il centenario dalla nascita di Pierpaolo – Pasolini, Ascanio Celestini sembra rispondere a questa domanda concentrandosi sulla sua figura.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Ghost Wisperer – Casa di bambole”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

