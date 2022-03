Nicola, bergamasco a Dnipro: “Svegliato dalle bombe, qui, vicino a casa” - BergamoNews

Nicola B. è un imprenditore di Bergamo, ha 46 anni, moglie, una bambina e due cani. Da tre anni vive in Ucraina, in centro a Dnipro, una città di un milione e mezzo di persone con la più grande comunità ebraica europea.

Parla con la voce che trema, chiaramente emozionato. Perché stamattina, sabato 12 marzo, alle 6, l’ha svegliato il terribile rumore di uno scoppio. Una bomba non distante da casa sua.

“Ma già ieri, venerdì, la città è stata colpita da tre bombe: gira voce che la contraerea abbia colpito i missili, ma non abbiamo certezze”.

“Qui attorno – spiega – la gente è spaventata, ma tutti si danno una mano. Stiamo vivendo una realtà inimmaginabile”.

Dnipro, racconta Nicola, è una città bellissima. E ci manda alcune immagini che mostrano la devastazione.

Ma la sua amarezza (ed è un eufemismo) è per quanto sta vivendo quello che considera e ama come il suo Paese: “I russi stanno bombardando zone residenziali e ammazzando la gente e tantissimi bambini… e non come stanno dicendo che attaccano solo obbiettivi militari: sono bugie che fanno rabbrividire. E quando dicono che aprono i corridoi umanitari, poi però attaccano proprio i corridoi umanitari. Ho amici che vivono anche a Karkiv e Mariupol e mi aggiornano costantemente sulla situazione”.

È arrabbiato per una serie di fake news come quelle che raccontano che nell’ospedale pediatrico di Mariupol bombardato non c’erano mamme e bambini: “Eccome se c’erano. E tanti sono morti. Le mando alcune foto, forte purtroppo, ma mi fanno male le bugie che leggo sui giornali”. Le immagini sono così crude, con una bambina uccisa, che non ce la sentiamo di pubblicarle.

“Finora – prosegue, spiegando di essere appassionato di cucina – io e la mia famiglia non ci siamo spostati da Dnipro perché era una città tranquilla e non ancora sotto attacco. Abbiamo utilizzato il tempo per andare a cucinare e inviare il cibo alle città che erano sotto gli attacchi delle bombe”.

Atalantino doc, Nicola dorme con la maglia di Malinovskyi: “Non tornerei a vivere per sempre in Italia. Però volevamo metterci in salvo cercando di raggiungere una zona vicina al confine con la Polonia. Dovevamo partire, con molte difficoltà, proprio ieri. Ma le bombe ci hanno fermato”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!