Il Conservatorio in concerto per l'Ucraina. Iakov Zats: "Con la musica non esistono confini" - BergamoNews

Bergamo. “Sono israelita, nato in Russia da genitori ucraini: ho sempre visto il mondo come un luogo senza confini tra popoli”. Così si presenta al telefono Iakov Zats, musicista e docente di viola al Conservatorio di Bergamo, mentre è in viaggio su un treno che lo sta portando alla sua prossima meta.

È un artista e, come tale, tutto il mondo è la sua casa. In Italia dal 1994, è arrivato in città all’inizio dell’anno accademico 2021/2022 e subito ha sentito Bergamo come un posto familiare. Forse anche per questo motivo il violista moscovita, poco dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina, non ha tardato ad attivarsi per dare il proprio contributo con l’aiuto della comunità di cui fa parte. La sua domanda è stata: da cittadini del mondo cosa possiamo fare per aiutare le vittime della guerra?

Così, in tempi record, grazie alla sua idea è nato un concerto benefico, organizzato dal Conservatorio Gaetano Donizetti e dal Comune di Bergamo, con l’obiettivo di raccogliere fondi che saranno interamente destinati a sostenere le necessità più urgenti della popolazione ucraina vittima del conflitto che sta insanguinando il cuore dell’Europa.

Un segno concreto di solidarietà che assumerà le forme – e soprattutto i suoni – delle musiche di Brahms, Bloch, Silvestrov, Schostakovic, Penderezky, Lyatoshynsky, Mozar nell’appuntamento al Teatro Sociale di città alta in programma domenica 13 marzo alle 21.

Zats condividerà il palco con altri musici che si esibiranno a titolo completamente gratuito: i maestri russi Pavel Berman, Iakov Zats (viola), Vsevolod Dvorkin (pianoforte), Yuri Zhislin (violino), il maestro ucraino Denis Severin (violoncello), insieme alla violinista lettone Eva Bindere.

La tecnica della scuola dell’est – che si tramanda da grandissimi musicisti come l’ungherese Auer, del polacco Wieniawski, e del ceco Ševčík – si unisce all’umano desiderio di pace, che non conosce distinzione tra popoli. Non esiste strumento migliore della musica per fare del bene perchè “un artista – spiega il professor Zats – deve avere il dono dell’empatia, deve percepire di più la sofferenza dell’altro”.

Maestro, come nasce l’idea del concerto benefico?

È partito tutto dal concerto di inaugurazione dell’anno accademico del conservatorio di poche settimane fa. Già in quell’occasione abbiamo dato un messaggio di fratellanza e di unione eseguendo un frammento del finale della nona Sinfonia di Beethoven. Pochi giorni dopo quella serata e dopo lo scoppio della guerra ho incontrato alcuni colleghi. Ci siamo detti: “Dobbiamo fare qualcosa! C’è un paese mezzo distrutto, aggredito da un vicino molto ingombrante”. Allora abbiamo pensato al concerto e alla raccolta fondi. Del resto, uno dei colleghi coinvolti è ucraino e ha anche una associazione già impegnata nel dare aiuti alla popolazione ucraina in fuga. Ho proposto la cosa al maestro Beschi, direttore del conservatorio, che ha subito accolto l’idea con grande energia ed entusiasmo. E poi un altro incredibile sostegno all’iniziativa è stata data dal sindaco Giorgio Gori e dal Comune di Bergamo.

Come si trova qui a Bergamo?

Benissimo. Bergamo è una bellissima città e il conservatorio funziona bene. Sono in Italia dal 1994, quando fui chiamato per fare la prima viola nell’orchestra da camera Cantelli. Ora insegno a Bergamo e al conservatorio di Piacenza. Ho viaggiato tanto in questo Paese. Sono nato e cresciuto a Mosca, dove ho studiato musica. Vissuto in una famiglia di ucraini trasferiti in Russia. I miei antenati hanno girato mezza Europa. Per questo motivo mi sento fortunato: ho potuto imparare a suonare, conoscendo il bagaglio preziosissimo della scuola violinistica russa. Ma già in quegli anni, grazie alla musica, ho capito che i confini non contano. Noi artisti ci sentiamo più rappresentati da una cultura comune, che non è russa, né italiana, né tedesca, e così via. Siamo rappresentanti della stessa civiltà.

Ha parenti in Russia, come stanno vivendo il conflitto?

Malissimo. Ho sentito una mia cugina che voleva andare a manifestare contro la guerra. Una manifestazione pacifica contro la violenza, nulla di sovversivo. Non è mai riuscita ad arrivare alla manifestazione: lei e tutti quelli presenti sono stati arrestati all’uscita della metropolitana. Le ho parlato al telefono dopo che è stata rilasciata “Era come essere ad un corteo della polizia, erano tantissimi – mi ha detto – mi sembra di essere tornata nelle Russia degli anni ‘70”.

Perché la musica è uno strumento efficace contro la sofferenza?

Perché ogni artista, per essere tale, deve avere una sensibilità maggiore. Il bello della musica è che non necessita di essere tradotta in parola, agisce a livello emotivo. Ecco perchè, anche una persona che non capisce italiano, vede le ultime scene della traviata, comincia a piangere. La forza della musica è che trasmette emozioni sempre e comunque grazie al suo linguaggio universale.

I ragazzi a scuola in questi giorni fanno domande sulla guerra a voi insegnanti? Che cosa rispondete?

I ragazzi a volte chiedono la mia opinione, conoscendo le mie origini. Io dico loro che un artista per essere tale non può vivere in una torre d’avorio, deve approcciarsi alla vita e conoscere i fatti del mondo altrimenti non ha messaggi da comunicare nella sua musica. Raccomando ai ragazzi di leggere, di studiare la storia perché è importante: loro avranno in mano il mondo del futuro, se conosceranno la storia agiranno di conseguenza.

