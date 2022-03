Giuramento cadetti Gdf, grato il ministro Franco: "Congelati 700 milioni agli oligarchi russi" - BergamoNews

Bergamo. Primo giuramento dei cadetti nella nuova sede dell’Accademia della Guardia di Finanza, ex ospedali Riuniti.

Per la cerimonia, che si è tenuta nella mattinata di sabato 12 marzo nella piazza d’armi all’interno della struttura, sono arrivati da Roma ospiti illustri: la figlia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Laura, che già all’inaugurazione dello scorso ottobre ha tagliato simbolicamente il nastro, Daniele Franco, ministro dell’Economia, il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e Maria Cristina Messa, ministra dell’Università.

Il giuramento solenne ha coinvolto gli Allievi Ufficiali del 121° Corso «Zanzur IV» e del 20° Corso «Lupo».

Immancabile l’inno di Mameli, intonato dalla banda della Gdf, poi i discorsi del Comandante generale della Guardia di Finanza Giuseppe Zafarana e dei ministri.

Inevitabile l’accenno alla guerra in Ucraina: Daniele Franco si è complimentato con la Guardia di Finanza per il congelamento di oltre 700 milioni di euro di beni russi in sequestri di beni degli oligarchi.

A Laura Mattarella è stato donato lo spadino, tratto distintivo dell’Allievo Ufficiale, e le spille raffiguranti i simboli dei corsi che hanno giurato.

