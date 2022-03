Dalla doppietta in Europa League parte la rinascita di Muriel: è lui l'arma in più dell'Atalanta - BergamoNews

Gli ottavi di finale di Europa League hanno riportato l’Atalanta sulla cresta dell’onda dopo qualche passaggio a vuoto in campionato. Nella notte magica del Gewiss Stadium la formazione di Gasperini è tornata a far gioire il proprio pubblico con una prestazione maiuscola sotto tutti i punti di vista. Determinazione, grinta, voglia di gettare il cuore oltre l’ostacolo hanno permesso alla Dea di portare a casa una vittoria storica e preziosa in vista del ritorno della prossima settimana.

Le emozioni delle sfide europee a eliminazione diretta sono difficilmente paragonabili con altri impegni e il big match contro il Bayer Leverkusen non è stato da meno. Spettacolo, occasioni da gol e ribaltamenti di fronte veloci hanno fatto divertire i sostenitori orobici. A guadagnarsi le copertine dei quotidiani sono stati Muriel e Malinovskyi.

Il colombiano ha fornito l’assist per il momentaneo pareggio di Malinovskyi, prima di mettere a segno due gol. La sua personale doppietta è solo il coronamento di una partita giocata da top player. Troppo spesso in questa stagione Luis ha tradito le aspettative, forse a causa dei problemi fisici che non gli hanno permesso di essere sempre al top della condizione o forse perché a livello psicologico non era sereno.

Dal talento di Santo Tomas tutti si aspettano i lampi di genio che ha fatto vedere a giorni alterni ma la continuità non è mai stata il suo punto forte. Nelle ultime due stagioni “Lucho” era riuscito a diventare decisivo, soprattutto a gara in corso, e le sue 18 e 22 marcature in Serie A ne erano la testimonianza. Il Gasp avevo potuto fare affidamento sui suoi gol anche nelle partite che contavano in Champions League: in casa contro la Dinamo Zagabria, in Danimarca con il Midtjylland, in Olanda con l’Ajax e in Spagna contro il Real Madrid. Reti realizzate su palcoscenici importanti come quelle siglate con il Leverkusen.

Con l’infortunio di Zapata, Muriel è chiamato a sostenere il peso dell’attacco migliorando il bottino di campionato che finora è fermo a quota quattro in diciassette gare. Troppo poco per un calciatore dalla tecnica sopraffina. I centri di Muriel sono quelli che stanno mancando maggiormente all’Atalanta e i segnali di ripresa visti in Europa League lasciano ben sperare per il finale di stagione.

Il colombiano adesso deve caricarsi l’Atalanta sulle spalle e riportarla nei posti che merita. Attraverso la voglia di lottare su ogni pallone e la carica messa in mostra giovedì sera può dimostrare ancora una volta di poter incidere.

