Dal concerto per la Pace alla scoperta della Villa dei Tasso: il weekend a Bergamo e provincia - BergamoNews

Un fine-settimana pieno d’iniziative quello che caratterizza Bergamo e la sua provincia, un mix di appuntamenti che soddisfano le esigenze di tutti. Si parte sabato 12 con il concerto al conservatorio Donizetti di AchЯome ensemble per poi proseguire con 13PointsTour, un gioco alla scoperta di Citta Alta. Nella giornata di domenica spiccano invece il Concerto per la pace in Ucraina e la visita guidata alle tre cripte più misteriose di Città Alta.

La panoramica degli eventi in città:

SABATO 12

– AchЯome ensemble in concerto al conservatorio di Bergamo

– Macbeth. L’ultimo sguardo

– I filmati amatoriali e le ‘piccole’ storie

– Al Creberg tornano i Legnanesi

– Vittorio Consonni, “Gli Artefatti e la memoria nelle sue mutazioni”

– Teatro Prova, torna la rassegna “Emergenze+”

– Laboratorio artistico pittorico

– 13PointsTour, visita Città Alta giocando

– I sonetti della “Vita Nova” di Dante riprodotti in musica

DOMENICA 13

– Concerto per la pace a Bergamo: sul palco insieme 4 russi, un ucraino e una lettone

– Bergamo sotterranea: visita alle 3 cripte più misteriose della Città Alta

– Apertura straordinaria di Villa dei Tasso, splendore di Bergamo

– Amnesty International promuove la pellicola “Il Male Non Esiste”

In provincia:

SABATO 12

– La cosmesi pulita di Beatrice Mautino a Tierra! (Arcene)

– A Borgo di Terzo e Vigano: tracce di Medioevo (Borgo di Terzo)

– Visita guidata teatralizzata “Lallio e la chiesa di San Bernardino” (Lallio)

– “La mia vita”, mostra d’arte di Gjergj Kola (Ponte San Pietro)

DOMENICA 13

– La fiaba del principe scambiato (Villa d’Almè)

