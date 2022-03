Coppa del mondo, Michela Moioli seconda nella prova di Reiteralm - BergamoNews

Alzano Lombardo. Il rientro in Coppa del Mondo ha regalato immediatamente un podio a Michela Moioli.

Tornata a gareggiare a oltre un mese di distanza dalle Olimpiadi, la 26enne bergamasca ha colto il secondo posto nella prova di Reiteralm e vinta dall’inglese Charlotte Bankes.

Chiamata a riaprire la corsa alla quarta sfera di cristallo della carriera, Moioli si è dovuta arrendere alla britannica, che ha incrementato il proprio distacco conquistando il trofeo con una gara d’anticipo.

Apparsa particolarmente concentrata sin dalle qualifiche, la campionessa di Alzano ha provato a far la gara su Bankes chiudendo il turno preliminare con il secondo parziale, distante poco più di un secondo dalla fuoriclasse inglese.

Un risultato è frutto del lavoro svolto nelle scorse settimane da Moioli, che ha ritrovato serenità e fiducia nei propri mezzi superando così senza problemi la batteria dei quarti di finale.

Assenti la campionessa olimpica Lindsey Jacobellis e la ceca Eva Samkova, Michela ha provato a giocarsi sin da subito le proprie chance gestendo con attenzione le proprie forze e terminando la propria heat davanti all’austriaca Pia Zerkhold.

Capace di far valere la propria tecnica sin dall’uscita dal cancelletto, Moioli ha ripetuto il medesimo canovaccio anche in semifinale, che ha visto l’azzurra controllare la batteria senza alcun timore sin dall’inizio e precedere sul traguardo Zerkhold, brava a strappare alla svizzera Lara Casanova l’accesso alla big final.

A decidere le sorti della competizione è stato quindi l’atteso confronto fra Bankes e Moioli che ha premiato la 26enne britannica, capace di aggiudicarsi la quarta vittoria stagionale davanti alla campionessa tricolore.

Costretta a far i conti con una partenza in sordina, Moioli ha dovuto gradualmente risalire la china riducendo soltanto in parte il distacco accumulato da Bankes che, poco dopo l’arrivo, ha avuto modo di festeggiare la vittoria della Coppa del Mondo.

Fine settimana da dimenticare invece per Sofia Belingheri (Fiamme Oro) la quale non è riuscita a cogliere il pass per la fase a eliminazione diretta terminando le qualificazioni con il ventunesimo tempo.

Discorso simile per Niccolò Colturi (Scalve Boarder Team) il quale ha concluso il turno preliminare con il quarantaseiesimo parziale.

Michela Moioli proverà ad aggiudicarsi la terza affermazione stagionale nel corso delle finali in programma domenica 20 marzo a Veyssonaz con l’obiettivo di consolidare il secondo posto in classifica generale.

