A Seriate Danilo Dadda l'imprenditore che premia in denaro i dipendenti che leggono - BergamoNews

Seriate. L’Associazione Onlus ” Il Greto” propone ai cittadini un incontro molto curioso e interessante per mercoledì 23 Marzo 2022 alle ore 19 all’Oratorio S. G. Bosco via Carozzi Seriate: un Aperiracconto con Danilo Dadda. Originario di Calusco d’Adda, è un imprenditore 56enne che lavora alla Vanoncini Edilizia Sostenibile S.p.A di Mapello, dove era stato assunto nell’87 come tecnico e diventato amministratore delegato dell’azienda specializzata in edilizia sostenibile.

Dadda si è distinto per le sue iniziative, l’ultima si chiama “Book Club”: durante l’orario di lavoro, un dipendente a turno racconta ai colleghi un libro a sua scelta ricevendo il mese successivo un compenso in busta paga. Cento euro per leggere e raccontare ai colleghi un libro, 200 per il secondo, 300 per il terzo e se il testo è in inglese, il compenso raddoppia.

Book Club è nato quando Danilo ha proposto un elenco di sessanta titoli di libri, che aveva letto negli anni precedenti, in azienda. Essendoci 90 collaboratori, regolarmente si tengono riunioni tecnico-commerciali e da lì l’idea di proporre a ognuno la lettura di un libro da presentare come meglio si preferisce nella riunione successiva. La filosofia che sta alla base della sua idea è che prima di ricevere bisogna dare, dando particolare importanza alla condivisione di idee, sapere, esperienze ed emozioni, che sta alla base di un’azienda solida. L’iniziativa è aperta a tutti i dipendenti, dall’operaio al dirigente. La biblioteca è molto ampia: nel programma delle presentazioni, diversi manuali di marketing, ma anche romanzi, saggi e biografie, per finire con le poesie. Nessun obbligo, la scommessa di Dadda è quella d’incentivare alla lettura. Così, occasionalmente, la sala riunioni si trasforma nel club del libro.

