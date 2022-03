Oscure presenze o E poi c'è Katherine? La tv dell'11 marzo - BergamoNews

Per la prima serata in tv, venerdì 11 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata de ”Il cantante mascherato”, condotto da Milly Carlucci.

Il programma prevede la partecipazione di 12 celebrità che si esibiscono in performance canore in forma anonima nascosti dietro una maschera pittoresca e spettacolare. Condizione fondamentale è l’assoluta segretezza: la reale identità dei concorrenti verrà svelata in diretta soltanto al momento della loro eliminazione. A giudicare le esibizioni una giuria formata da 4 elementi e dal voto sui social. A caratterizzare questa terza edizione saranno i duetti in cui si esibiranno le nostre maschere con dei grandi nomi del panorama musicale italiano.

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 alle 21.20 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà una nuova puntata della serie “Più forti del destino”.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Vance affida a Parker il comando delle indagini su un attacco terroristico ai danni dell’Esercito Americano. Parker sembra non voler accettare l’incarico.

Su La 7 alle 21.15 ci sarà “Propaganda live”, condotto da Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “E poi c’è Katherine”; su Italia1 alle 21.25 “John Wick”; su Rai4 alle 21.20 “211 – Rapina in corso”; su Iris alle 20.55 “Mystic River”; e su Italia2 alle 21.10 “Oscure presenze”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in onda il documentario “Art Night – Infrangere le regole. Giosetta Fioroni”. Un viaggio nella vita e la storia della sola pittrice della corrente di Piazza del Popolo, attraverso i cambiamenti dell’Italia e della sua arte.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!