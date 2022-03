Mondiali indoor di atletica leggera, convocati Emmanuel Ihemeje e Hassane Fofana - BergamoNews

La stagione invernale volge ormai al termine, tuttavia Emmanuel Ihemeje (Atletica Estrada) e Hassane Fofana (Fiamme Oro Padova) sono pronti per affrontare i Mondiali Indoor di atletica leggera.

I due bergamaschi sono stati infatti convocati dal direttore tecnico Antonio La Torre per l’appuntamento iridato in programma dal 18 al 20 marzo prossimi a Belgrado con l’obiettivo di centrare la finale nelle rispettive discipline.

Reduce dall’undicesimo posto alle Olimpiadi Estive di Tokyo 2020, Ihemeje si è già cimentato nel salto triplo lo scorso 12 febbraio a Chicago atterrando a quota 16,69 metri dopo essersi testato qualche settimana prima anche nel lungo nel quale ha ottenuto una misura pari a 7,28 metri.

Prima di volare in Serbia, il 23enne di Verdellino scenderà nuovamente in pista con la maglia dell’Oregon University nella tarda serata di sabato 12 marzo per difendere il titolo conquistato lo scorso anno nelle finali di NCAA.

Diciassettesima presenza in Nazionale per Fofana il quale punterà a migliorare il personale realizzato recentemente ad Ancona ai Campionati Italiani Indoor.

In grado di fermare il cronometro in 7”66, l’atleta allenato da Alessandro Vigo proverà a sfruttare l’esperienza internazionale raccolta durante la propria carriera e l’entusiasmo venutosi a creare dopo la medaglia d’argento conquistata alla rassegna tricolore.

