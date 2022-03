In stampa da un secolo: "La Rivista di Bergamo" compie cento anni - BergamoNews

È in stampa da un secolo esatto. “La Rivista di Bergamo” è attualmente in edicola con il numero 109 che sigla i suoi cento anni di vita.

Ne ripercorre la storia l’editoriale “1922-2022 Domande” del professor Fernando Noris che pubblichiamo.

Risulta difficile, e anche imbarazzante, in questo periodo, porsi domande. Chiedersi che cosa meriti di essere chiesto, e a chi e perché. Domandare, ad esempio, che cosa resterà di questi nostri ultimi anni dal punto di vista della comunicazione artistica.

Il passato aiuterebbe a citare consolatorie tradizioni, che hanno accompagnato alcune epoche altrettanto tristi dei nostri padri. Tradizioni figurative che ancora possiamo leggere con affetto e

compassione. Pestilenze esorcizzate da santirocchi e santisebastiani o santidefendenti; o da chiese della Salute o da pietosi cicli narrativi in Confraternite e Misericordie, nelle santelle manzoniane nelle strade di campagna, sui muri dei campisanti, alla maniera dei Baschenis, con giganteschi santi Cristofori con il Bambino sulle spalle. Sulle pareti esterne degli edifici, che non c’è bisogno di entrare in chiesa per l’evocazione di una precarietà senza disincanto, capace di fare i conti con il proprio tempo, di seminare ricordi per chi ha avuto la fortuna di scampare la contingenza di quell’epoca. Di lasciare il ricordo della forza che ha tenuta accesa la speranza.

L’andamento di certa cultura figurativa (e non solo) contemporanea sembra, invece, inesorabilmente veleggiare altrove, rispetto alla contingenza del vivere quotidiano del tempo che ci sta scorrendo tra le mani. Certo, segnali, anche molto sinceri e partecipati, si sono potuti ammirare in giro per le nostre contrade e financo sotto la forma di monumentali murales su pareti ospedaliere. Anche qualche mostra si è fatta carico di alludere ai dolori del tempo, pur senza mai esser riuscita a esorcizzarli, con laiche cerimonie di sentita testimonianza (che il dolore non

può mai essere esorcizzato, ma solo assunto di petto, e guardato dritto negli occhi). Ma torna la domanda: oltre la precarietà delle buone intenzioni del presente, che cosa resterà da qui, poniamo, al 2092?

Chi scriverà per noi e per i posteri, i nuovi Promessi Sposi, con la loro epidemia del 1630 a fare da sfondo? Chi creerà sugli esterni dei moderni campisanti l’equivalente delle silenziose Danze Macabre, d’ingenua dolcezza come moderni disegni Pop? Chi scolpirà la materia, o informaticamente darà alla luce nuove realtà virtuali a base di ologrammi, algoritmi o NFT? Chi contribuirà a creare una narrazione simbolica di segni, insieme evocativi e nel contempo profetici, ma stabili, concreti e permanenti? Segni prodotti da nostri contemporanei o, più facilmente, dalle future generazioni, sempre che non ci si rassegni ad annegare nell’angoscia del puro presentismo, che si preclude la responsabilità e il gusto del passato e del futuro.

Insieme alle liquide e troppo spesso sovrabbondanti chiacchiere televisive, la vera ricerca, la scienza, le cure, la tutela della vita, queste sì, rimarranno, concretamente, a testimoniare gli anni che stiamo vivendo. Ma quali valori simbolici figurativi si saranno fatti carico di dare vita e di interpretare un immaginario collettivo, secondo modalità non precarie ma persistenti e durevoli nella coscienza, e nella vista, di tutti?

Forse erano le stesse domande che nel 1922 si era posto, tra le altre, Alfonso Vajana, nel momento di fondare La Rivista di Bergamo (“Questa rivista è di Bergamo”), avviandosi a raccontare il presente e il futuro artistico della sua terra di adozione, e le sue peculiarità culturali, economiche, storiche, turistiche. La rubrica conclusiva del presente numero de La Rivista dà ragione della sua presenza e dei direttori che ne hanno continuato il progetto editoriale. Su di lui, perché non tocchi a noi soli parlare del nostro primo direttore e fondatore, riportiamo una breve nota di Angelo Bendotti che, nel contesto di una pubblicazione su Giuseppe “Popi” Taino, così lo fa ricordare al suo protagonista (p. 71): “Poi ci fu il processo e io sono sempre riconoscente, pur con tutti i limiti che quest’uomo aveva, a Vajana, perché Vajana fu l’unico avvocato che venne e che ci difese sul serio”. Viene poi specificato in nota: Alfonso Vajana era nato a Cremona nel 1889, e si stabilì a Bergamo negli anni della Grande Guerra. Esercitò l’avvocatura, sostenendo spesso difese per i più poveri e disperati. Di sentimenti repubblicani, affiliato alla massoneria, diresse il “Giornale di Bergamo”, di tendenza democratica, fino al 1922. Fondò la “Rivista di Bergamo”, ma dovette abbandonarne la direzione per motivi politici. Trattato come sovversivo, subì violenze e il carcere. Ricercato dopo l’8 settembre per aver diretto il quotidiano “La voce di Bergamo” durante i quarantacinque giorni, si diede alla macchia.

Dopo la Liberazione tornò al suo lavoro di avvocato e al giornalismo. Scrisse una biografia di Francesco Nullo e un’importante opera sulla Resistenza, Bergamo nel ventennio e nella Resistenza (Edizioni Orobiche, Bergamo 1957), oltre all’opera in tre volumi Uomini di Bergamo (Edizioni Orobiche, Bergamo 1953-1955).

Ringraziamo intanto gli autori che hanno creato il presente numero con i loro contributi: Tosca Rossi con la presentazione delle opere del “Paradiso” sui colli di Bergamo, Cristina Muccioli per Italo Chiodi, Marco Carminati con il fascino delle cartoline di Ponte San Pietro, Claudio Rota per l’arte di Claudio Spini, Marcella Cattaneo e Paolo Belloni per la Via Crucis di Viveka Asssembergs. Proprio questa installazione permanente delle Stazioni della passione di Cristo sul colle San Giovanni a Sotto il Monte può costituire una piccola, ma profonda risposta ai quesiti di apertura, ponendosi in continuità con i praticabili e rinnovabili percorsi delle devote e testimoniali rappresentazioni drammaturgiche dei Sacri Monti.

Fernando Noris

LA RIVISTA DI BERGAMO n. 109

Gennaio-Febbraio-Marzo 2022

Sommario

Andando per Collezioni

La raccolta Colleoni

di Fernando Noris

Brignoli, Ferrario e Orelli nel “paradiso” dei colli di Bergamo

La decorazione della cappella di Sant’Ignazio all’interno della comunità missionaria

di Tosca Rossi

Italo Chiodi

Per natura

di Cristina Muccioli

Ponte San Pietro

Il fascino discreto della cartolina d’antan

di Marco Carminati

Viveka Assembergs

Una nuova Via Crucis

di Marcella Cattaneo e Paolo Belloni

L’arte di Claudio Spini

di Claudio Rota

La Scuola di Bergamo

A.C. Allievi e sostenitori dell’Accademia Carrara di Belle Arti

a cura di Gian Maria Labaa

“Questa rivista è di Bergamo”

a cura di M. Rosaria Agazzi

C’era una volta la Rivista di Bergamo

Documenti di critica, d’arte e di letteratura della storia di Bergamo nel tempo.

