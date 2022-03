Confartigianato Imprese Bergamo Orafi: al via il corso “Le tecniche e la strumentazione specifica dei designer del gioiello” - BergamoNews

Parte il 14 marzo il corso di livello avanzato dedicato agli orafi, sulla modellazione della cera dura dal titolo “Le tecniche e la strumentazione specifica dei designer del gioiello” che si terrà nella prestigiosa location dell’Accademia Carrara.

Durante il corso i partecipanti potranno apprendere le tecniche e gli strumenti della modellazione avanzata con la cera dura, utilizzate per la realizzazione di oggetti di design, miniature, sculture e tutto ciò che può essere sviluppato in metalli preziosi e non preziosi, con l’obiettivo di diventare dei designer del gioiello figurativo.

L’iniziativa si pone come primo atto della fattiva collaborazione tra Confartigianato Imprese Bergamo e l’Accademia Carrara all’interno del Progetto “ArtigianoCapitale #Bergamo2023. Un viaggio tra Arte e Cultura artigiana” che, in vista di “Bergamo-Brescia Capitali della Cultura 2023”, si propone di valorizzare i talenti e la bellezza del lavoro artigiano coniugandoli con la nostra tradizione artistica.

Il corso partirà proprio da una visita guidata ad hoc in Accademia Carrara dove gli orafi partecipanti, insieme agli esperti della pinacoteca, andranno ad analizzare le opere che riproducono particolari gioielli nel tempo e faranno una riflessione per individuarne una che li ispirerà nel realizzare il gioiello che dovranno plasmare come prova di fine corso.

Le lezioni, condotte dal designer del gioiello e miniaturista Gianmarco Armada Fontana, si svolgeranno in presenza da lunedì 14 marzo 2022, dalle 09.00 alle 13.00, per 10 incontri suddivisi in due moduli: il primo modulo si propone di illustrare le tecniche, la strumentazione e i materiali, mentre nel secondo ci sarà l’applicazione pratica di quanto appreso che culminerà nella modellazione a mano libera del gioiello che sarà un’attualizzazione di quanto riprodotto nell’opera d’arte.

Il corso si aprirà con il saluto del presidente nazionale degli orafi di Confartigianato Luca Parrini, maestro orafo di Arezzo e della presidente regionale di Confartigianato Orafi e Rappresentante dell’Area Arte/Immagine/Comunicazione Andreina Facchinetti, mentre, al termine del corso, ci sarà un evento di chiusura con la consegna degli attestati e la presentazione dei gioielli realizzati.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Formazione (Tel 035. 274.325 – e-mail: formazione@artigianibg.com).

Ufficio Comunicazione e Stampa di Confartigianato Imprese Bergamo

Tel. 035.274.235 – 261 – 381 Fax 035.274.339 –

e-mail: stampa@artigianibg.com

