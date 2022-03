AchЯome ensemble in concerto al conservatorio di Bergamo - BergamoNews

Bergamo. L’incontro è previsto per le ore 16 e troverà eccezionalmente ospitalità nella sala “Fellegara” del Conservatorio Donizetti, al n°88 di via don Luigi Palazzolo, non solamente per questioni logistiche, dato che nel programma “AchЯome, il secondo dopoguerra italiano e i giovani del Donizetti” figura un’opera del compositore milanese al quale la sala è dedicata.

Attingendo al fondo NoMus (archivio dei compositori italiani) nasce l’idea di un programma per riproporre al pubblico autori celebrati in passato e insensatamente usciti dalle programmazioni attuali, con una finestra sulla più recente fatica discografica di AchЯome ensemble dedicata a Vittorio Fellegara, autore a cui si ispirano anche i due brani degli allievi della classe di Composizione del m° Orazio Sciortino del Conservatorio “Gaetano Donizetti” di Bergamo. Sempre “in tema”, come anteprima il musicologo Renzo Cresti presenterà Sylvano Bussotti: l’opera geniale, volume dedicato al musicista recentemente scomparso.

Vittorio Fellegara

Vi saranno perciò varie generazioni di compositori a confronto.

Nati prima del secondo conflitto mondiale sono appunto Armando Gentilucci (15 ottobre 1989 per violino), Francesco Pennisi (Commento a Euro per flauti e Voce per violoncello), Sylvano Bussotti (Couple per flauto e piano e Musica per amici per pianoforte) e Vittorio Fellegara (Wintermusic per violino, violoncello e pianoforte). La Berceuse sur quatre notes di Pieralberto Cattaneo, dedicata a Fellegara, sarà seguita da due novità di giovani compositori, Abendlied di William Limonta e Buran di Mattia Sonzogni, mostrando un’ideale linea di continuità nella docenza compositiva nel nostro Conservatorio, da Fellegara, a Cattano, a Sciortino e ai suoi allievi.

Interprete delle musiche sarà l’AchЯome ensemble (Antonella Bini, flauti; Maurizio Longoni, clarinetto; Elia Leon Mariani, violino; Emanuele Rigamonti, violoncello; Gabriele Rota, pianoforte) diretto da Marcello Parolini. AchЯome ensemble (nel 2021 Premio culturale per l’esecuzione del Quartetto d’Archi detto dell’Uomo che sapeva di Guido Farina e Premio “Vittorio Fellegara”) nasce dall’idea di valenti musicisti, provenienti da diverse realtà e tutti già attivi nell’ambito della musica più recente, che dal 2013 si erano uniti in ensemble, con l’amichevole e stimato supporto dei compositori Davide Anzaghi, Pieralberto Cattaneo, Simone Fontanelli e Paolo Coggiola.

AchЯome ensemble

L’Ensemble è stato molto apprezzato dal pubblico e dalla critica in Italia e all’estero: Cenon / Bordeaux (Francia), Bacau (Romania), Rai Radio3-Piazza Verdi, Preludio Livestreaming, Milano (Sala Verdi, Teatro dal Verme, Auditorium Di Vittorio, Palazzina Liberty, Museo del ‘900), Torino (Accademia Albertina, Teatro della Vittoria, Comodo 64, Villa Tesoriera), Bergamo (dove è stato più volte coinvolto negli eventi collaterali del Festival Donizetti), Como, Novara, Tradate. Sempre attento alle tecnologie multimediali, AchЯome è frequentemente trasmesso dalla digital radio RadioCemat e presente sul canale YouTube CMACItaly – Contemporary Music Area Channel Italy, nonché nelle puntate del 2020 di NoMus-live streaming.

L’attività discografica comprende Chamber Music Works di D. Anzaghi e Music for Dummies di F. Biscione, A. Cara e P. Coggiola per Da Vinci Classic Label; recentissima, la registrazione della produzione cameristica di V. Fellegara per Vermeer Classics. AchЯome si propone quale interprete di opere contemporanee e del repertorio storico e, soprattutto, con un lavoro sinergico con i compositori, per avvicinare un pubblico sempre più attento all’evoluzione della musica attraverso i secoli: nascono così i progetti interdisciplinari didattico-divulgativi rivolti agli studenti dei Conservatori e dei Licei musicali.

Questa particolare attenzione verso le nuove generazioni di compositori viene rafforzata, negli anni, con l’International Call for Scores, giunta nel 2021 alla quinta edizione. Con il 2022 il progetto “…e adesso musica!” giunge ai suoi primi sei anni di attività: AchЯome consoliderà la sua interazione con compositori italiani con commissioni legate a particolari tematiche culturali e prenderà forma la collaborazione con compositori oltreoceano, favorendo sempre un dialogo interdisciplinare tra le varie forme del sapere.

L’ingesso alla Sala “Fellegara” è libero fino a esaurimento secondo le normative sanitarie vigenti.

Sarà prevista anche la diretta streaming dell’evento (il link sarà disponibile alla pagina https://www.mabg.it/iem.html).

