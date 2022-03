Questo è il momento giusto per investire nel fotovoltaico: ecco perché - BergamoNews

Quindi, mai come in questo periodo, aumenta la convenienza di produrre la propria elettricità in casa o in azienda, grazie all’installazione di un impianto fotovoltaico che abbatte in modo reale e concreto le spese energetiche delle famiglie, perché permette di mettersi al riparo dagli aumenti del costo della materia prima.

QUANTO PUO’ RISPARMIARE UNA FAMIGLIA

L’installazione di un impianto fotovoltaico si rivela oggi una scelta efficiente e lungimirante, per il bilancio familiare e per l’ambiente: lo sviluppo sostenibile si coniuga infatti alla protezione dai rincari, grazie a un circolo virtuoso in cui il proprietario di un impianto fotovoltaico è al tempo stesso consumatore e produttore.

Vediamo un esempio. Oggi un cliente tipo sprovvisto di impianto Fotovoltaico, con consumo annuo di 2.700 kWh, 3 kW di potenza in regime di Maggior Tutela (tariffe ARERA I trimestre 2022) spende per l’energia elettrica 1.245 € all’anno tasse incluse.

A parità di consumo e tariffe, lo stesso cliente dotato di un impianto Fotovoltaico con sistema di accumulo (3 kW di potenza e 20 mq di superficie e 5 kWh di capacità di accumulo), per un risparmio complessivo del 75% circa, pari a oltre 900 €/anno.

BENEFICI AMBIENTE

Il passaggio al fotovoltaico è una scelta sostenibile a beneficio dell’ambiente. L’energia solare è infatti una delle più grandi alleate nella battaglia per la diminuzione delle emissioni di CO2.

Un altro fattore ambientale molto importante da tenere in considerazione è il fatto che i moduli che compongono l’impianto fotovoltaico sono composti prevalentemente da vetro, alluminio e silicio, tutti materiali perfettamente riciclabili.

ECOBONUS 50%

Grazie agli incentivi statali, il fotovoltaico è diventata una soluzione sempre più accessibile. Con Hera Fotovoltaico di Blue Meta, peraltro, l’azienda si occupa direttamente delle pratiche di cessione del credito e lo sconto del 50% sul prezzo dell’impianto è immediato in fattura, consentendo così di dimezzare immediatamente l’investimento sostenuto.

FV CON ACCUMULO

Affiancare all’impianto fotovoltaico un sistema di batterie di accumulo è una scelta ottimale che aumenta il livello di indipendenza energetica. Le batterie che compongono un sistema di accumulo possono essere di diversa tipologia. Quelle al litio, scelte anche per i sistemi di accumulo di Hera Fotovoltaico di Blue Meta, rappresentano la soluzione migliore. Sono piccole e compatte, non rilasciano gas nocivi e hanno una garanzia sulla durata e/o sui cicli di ricarica.

HERA FOTOVOLTAICO DI BLUE META

Hera Fotovoltaico di Blue Meta è la soluzione sostenibile pensata dall’azienda per aumentare l’indipendenza energetica dei propri clienti e non. Il sistema viene progettato su misura in base alle specifiche esigenze di consumo, alle caratteristiche dell’abitazione e della zona di riferimento. L’offerta è composta da un impianto fotovoltaico di ultima generazione a cui è possibile associare un sistema di accumulo dell’energia prodotta e aggiungere componenti opzionali per ottimizzare al meglio le prestazioni dell’intero sistema. Grazie ai vantaggi della cessione del credito fiscale prevista dall’Ecobonus (DL n.34 del 2020 – Art.121) con Hera Fotovoltaico di Blue Meta il cliente ha uno sconto diretto in fattura del 50% sul prezzo dell’impianto fotovoltaico e dell’eventuale sistema di accumulo. Non solo. Viene garantito un rendimento di 25 anni, ma con la giusta e attenta manutenzione regolare i pannelli possono durare anche molto oltre.

Inoltre, il prezzo include anche un’assicurazione All Risk che va, a seconda della gamma di sistema installato, dai due ai cinque anni, e copre dai danni diretti e indiretti, come eventi atmosferici (grandine, fulmini, trombe d’aria), guasti che bloccano l’impianto, furto e atti vandalici.. L’offerta Hera Fotovoltaico di Blue Meta comprende, inoltre, la gestione delle pratiche per la detrazione e cessione del credito fiscale inclusa nel prezzo senza costi aggiuntivi.

Per richiedere un preventivo è possibile rivolgersi a Blue Meta.it.

L’installazione non prevede interventi troppo invasivi e viene eseguita in 24/48 ore.

