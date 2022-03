Preparazione tecnica, sviluppo della creatività e strategie di comunicazione digitale - BergamoNews

Una proposta formativa messa a punto per rispondere alla richieste di un settore, quello della moda e della sartoria, che si mantiene dinamico e che ha ‘fame’ di figure professionali complete, padrone del saper fare artigiano e delle competenze indispensabili nel panorama lavorativo contemporaneo.

Imparare l’antico mestiere sartoriale e conoscere i nuovi strumenti di comunicazione digitale sono processi paralleli e complementari: fin dal primo anno, infatti, all’apprendimento delle tecniche di sartoria si affianca lo sviluppo delle competenze digitali necessarie ad assicurare una buona padronanza dei device e delle tecnologie per la creazione di prodotti, per il lancio di una collezione o di un brand attraverso i principali canali e social network.

L’interdisciplinarità è tra gli obiettivi primari del corso che si snoda nell’arco di tre anni e che intreccia lo studio della teoria con la sua sperimentazione pratica, anche grazie alle connessioni continue con le realtà aziendali che formano una rete virtuosa sul territorio.

“Affrontiamo il percorso di Operatore dell’abbigliamento partendo dalle basi – spiega Anna Bulla, Fashion designer e formatrice di sartoria – : nozioni di cultura della moda e del costume, sviluppo delle capacità manuali proprie del mestiere (imbastitura, cucitura, etc.), focus sui materiali, padronanza delle tecniche e degli strumenti fondamentali della sartoria come il cartamodello e la macchina da cucire”.

La comunicazione digitale entra fin da subito e a pieno titolo a far parte di questo percorso, accompagnando tutte le principali tappe del triennio.

“Abbiamo inserito questa materia nell’Area di Base perché il web è ormai imprescindibile – dice Valentina Finazzi, formatrice di comunicazione digitale.

“Anche le attività più piccole hanno oggi una dimensione online. Il mercato già da diversi anni ha preso questa direzione e la pandemia non ha fatto altro che accelerare i tempi, sbloccando la situazione anche laddove vigeva un’impostazione più tradizionale, come nel nostro territorio”.

Per mettere in pratica e allenare le loro competenze digitali, gli studenti gestiscono Feel Good Blog, un blog interno con articoli su temi legati alla moda e alle contaminazioni con la musica , lo sport e altri aspetti della vita quotidiana e giovanile; c’è anche una sezione tutorial in cui si spiega, ad esempio, come prendere le misure o, semplicemente, come cucire un bottone.

Alla fine di ogni anno, inoltre, i prodotti sartoriali realizzati dagli studenti diventano protagonisti di una vera e propria campagna di lancio, con la realizzazione di uno shooting il primo anno e di video dal secondo anno.

“Nella moda tutto è connesso – spiega Finazzi – servono le capacità per realizzare una collezione, ma non solo: bisogna essere in grado anche di progettare strategie di comunicazione e di sviluppare piani di lancio per prodotti e brand, interpretando le tendenze e i meccanismi di comunicazione e advertising del momento”.

Un’attenzione particolare all’interno di questo percorso è dedicata alla sostenibilità.

“Vogliamo educare le sensibilità dei ragazzi alla circolarità della moda – ci tiene a sottolineare Anna Bulla – farli riflettere sul potenziale di un approccio diverso da quello “usa e getta”, che valorizzi il lavoro e si tenga alla larga dallo sfruttamento della mano d’opera, perché anche questo ha conseguenze sul loro futuro e su quello del pianeta in cui vivono”.

Per informazioni sull’indirizzo di operatore dell’abbigliamento visita il sito Feel Good o contatta direttamente il coordinatore di indirizzo alla mail stefania.bagini@ efpsacrafamiglia.it per prenotare un colloquio.

La Fondazione EFP Sacra Famiglia parteciperà alla Fiera dei Mestieri dal 4 al 9 aprile con alcuni incontri online ad hoc, nel corso dei quali presenterà il percorso di formazione per Operatore dell’abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa, insieme ad altre scuole presenti sul territorio.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!