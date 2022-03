La riabilitazione in acqua, una tecnica fisioterapica dalla grande efficacia - BergamoNews

La terapia o riabilitazione in acqua è una tecnica fisioterapica che sfrutta tutte le proprietà chimiche e fisiche dell’acqua a scopo terapeutico. In Habilita San Marco a Bergamo, in Piazza della Repubblica 10, è presente una vasca riabilitativa con una temperatura di 33 gradi dotata di un sollevatore per garantire l’accessibilità anche alle persone che non deambulano autonomamente. L’acqua comporta molteplici benefici psicofisici: riduce le tensioni muscolari e permette il miglioramento della postura, dell’equilibrio e della coordinazione.

Lavorando in acqua si stimola il circolo linfatico e il circolo venoso. L’idrokinesiterapia permette anche un recupero funzionale, in quanto si riduce la percezione di dolore e, di conseguenza, migliorano i tempi di recupero. Il tutto attraverso un’attivazione sia di tipo aerobico, sia di tipo muscolare. L’acqua consente lo scarico del peso corporeo grazie alla spinta di galleggiamento: ciò significa che se si lavora immersi fino al livello del collo, circa il 95% del peso della persona è sostenuto dall’acqua. Molteplici attività, quindi, diventano più efficaci ai fini riabilitativi. In particolare, la deambulazione diventa più semplice e lo sforzo da parte del paziente è più sostenibile.

Quando si accede alla terapia in acqua viene strutturato un percorso (condiviso con il fisioterapista) che coinvolge tutti i muscoli e tutte le articolazioni del corpo, grazie alle mobilizzazioni eseguite dal terapista che entra in acqua con il paziente, e con il supporto di un programma di esercizi graduale dal punto di vista di durata e intensità. La progressione riabilitativa parte dal principio di sfruttare l’acqua per far galleggiare il corpo: si può così correggere la postura e sfruttarne la resistenza. Nell’attività in acqua vengono utilizzati tubi galleggianti, tavolette, pinne per le mani e per i piedi, al fine di accrescere la resistenza e consentire la massima attivazione muscolare possibile.

L’idrokinesiterapia può essere efficace per diverse problematiche di tipo ortopedico, traumatico, patologico, come l’artrite reumatoide, oppure per patologie di natura neurologica. In quest’ultimo caso è importante sottolineare come l’approccio in acqua agevoli il miglioramento della coordinazione degli arti superiori e inferiori: ciò permette di raggiungere più facilmente un corretto equilibrio e di contenere la spasticità.

L’idrokinesiterapia è indicata per pazienti di tutte le età: da quelli adulti, agli anziani, fino ai pediatrici. L’accesso al servizio è possibile sia in convenzione con l’SSN che privatamente.

Per informazioni e prenotazioni:

T 035.4815515

habilta.it

