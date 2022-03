La Iena Ismaele La Vardera alla sede di Italtrans per vedere, insieme, il suo reportage - BergamoNews

Calcinate. Come promesso. Mercoledì sera la Iena di Italia 1 Ismaele La Vardera ha raggiunto, di ritorno dal viaggio umanitario in Ucraina, la sede di Italtrans per vedere, insieme alla proprietà e agli autisti, la puntata del programma televisivo in cui sono andate in onda le immagini del reportage di solidarietà costruito, in meno di 24 ore, dal giornalista e dall’azienda bergamasca. Un momento particolarmente toccante, voluto da La Vardera, per ringraziare tutti per quanto di straordinario fatto la scorsa settimana.

Durante la serata, la Iena ha anche consegnato ai presenti, in particolare agli autisti, che “si sono immolati per questa causa senza mai un tentennamento, anche quando gli abbiamo chiesto di entrare in Ucraina e di non fermarsi al confine”, una serie di gadget della trasmissione per restituire, anche se in piccola forma, un ricordo che andasse ad unirsi a quelli già indelebili di un viaggio che resterà nella memoria di tutti.

