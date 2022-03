Il Liceo Falcone per la pace in Ucraina: flash mob, raccolta solidale e alfabetizzazione dei minori - BergamoNews

In questi giorni gravi avvenimenti stanno sconvolgendo l’Ucraina e la popolazione civile, tanti bambini e ragazzi, loro malgrado, stanno subendo le conseguenze che ogni guerra porta con sé.

Il mondo della scuola non può, pertanto, restare indifferente a quanto accade non lontano dal nostro Paese, e i docenti del Liceo Linguistico Giovanni Falcone stanno già dedicando momenti di riflessione sul tema della pace e sul rifiuto della guerra, che non può essere “mezzo di risoluzione delle controversie internazionali” (art. 11 della Costituzione).

In aggiunta, il Liceo di via Dunant sta coinvolgendo tutta la comunità scolastica nell’organizzazione di varie iniziative.

FLASH MOB (a cura dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto e nella Consulta provinciale): l’attività, a cui parteciperà un rappresentante degli studenti di ciascuna classe, si svolgerà contemporaneamente negli atri/esterno delle sedi “Dunant” e “Meucci” e all’interno/sulla terrazza della sede “Nastro Azzurro”, sabato 12 marzo dalle 10 alle 10.15. Tutte le indicazioni saranno fornite ai rappresentanti della classi dagli studenti organizzatori.

UN MINUTO PER LA PACE: sabato 12 marzo dalle 11.59 alle 12 sarà osservato un minuto di silenzio per le vittime della guerra in Ucraina.

RACCOLTA GENERI ALIMENTARI O DI ALTRI BENI: oltre alla raccolta di generi alimentari che si è già tenuta sabato 5 marzo (proposta da Silvia Biava della classe 5^E in collaborazione con il Sermig di Bonate Sopra), si organizzeranno raccolte anche di altri beni. Rimangono da definire tempi e modalità.

INCONTRO-TESTIMONIANZA: lunedì 14 marzo 2022 a partire dalle ore 20:30 si terrà un incontro in videoconferenza su “La guerra in Ucraina”, durante il quale la prof.ssa Movchan (docente di conversazione di Russo di nazionalità ucraina), un rappresentante dell’Associazione Zlaghoda con sede a Curno, studenti e genitori ucraini e russi porteranno le loro testimonianze e dialogheranno con i presenti. Interverrà, inoltre, Francesco Rocchetti, segretario generale dell’ISPI (Istituto per gli studi di politica internazionale). Il link per accedere alla videoconferenza è il seguente: meet.google.com/bxe-unqe-ivn

INTERVENTO DELLA PROFESSORESSA PESENTI: venerdì 18 marzo alle 10 la professoressa Maria Chiara Pesenti, docente di Russo all’Università di Bergamo, terrà un incontro con gli studenti della sez. C (aperto anche alle altre classi interessate) sull’ “analisi storica Mosca-Kiev e aspetto linguistico comparato”. I dettagli relativi all’iniziativa verranno forniti con apposita circolare.

ALFABETIZZAZIONE MINORI UCRAINI: l’attività, organizzata in collaborazione con la Caritas, rientrerà nei PCTO. Rimangono da definire tempi e modalità. Sì ringraziano tutti coloro che stanno collaborando o che parteciperanno alle varie iniziative.

© Riproduzione riservata

