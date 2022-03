Il cantiere del Sentierone visto dall'alto - BergamoNews

Proseguono i lavori per la riqualificazione del centro piacentiniano di Bergamo: è in corso la rimozione dell’asfalto lungo piazza Matteotti, l’ultimo (in ordine cronologico) dei cantieri attualmente in corso nell’area.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!