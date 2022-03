Il bel tempo prosegue, temperature all'insù - BergamoNews

Giovedì 10 marzo: il bollettino del Centro meteo lombardo curato da Francesco Sudati ci spiega che tempo farà a Bergamo.

ANALISI GENERALE

Proseguono ancora a tempo indeterminato le condizioni anticicloniche su gran parte dell’Europa, che impediscono alle perturbazioni atlantiche di raggiungere la nostra regione, favorendo stabilità atmosferica con prevalenza di bel tempo. Ne consegue un clima secco e con temperature ancora leggermente inferiori alla media del periodo.

Giovedì 10 marzo 2022

Tempo Previsto: Sereno o poco nuvoloso ovunque, salvo temporanei e locali addensamenti cumuliformi durante le ore centrali, ma senza fenomeni associati.

Temperature: In pianura minime stazionarie o in lieve aumento e comprese tra -2/+1 °C (+3/+6 °C in ambito urbano); massime in lieve aumento e comprese tra +14/16 °C;

Venerdì 11 marzo 2022

Tempo Previsto: Generale aumento della nuvolosità, specialmente a ridosso dei rilievi prealpini e lungo la pedemontana, ove potranno verificarsi deboli e locali precipitazioni, nevose oltre 500-600 metri. Altrove passaggi nuvolosi irregolari, senza fenomeni associati.

Temperature: In pianura minime in lieve aumento e comprese tra +1/+4 °C (+5/+7 °C in ambito urbano); massime in moderata diminuzione e comprese tra +11/13 °C;

Sabato 12 marzo 2022

Tempo Previsto: Generale dissolvimento della nuvolosità, con schiarite sempre più ampie nel corso della giornata.

Temperature: In pianura minime stazionarie e comprese tra +1/+3 °C (+5/+6 °C in ambito urbano); massime stazionarie o in lieve diminuzione e comprese tra +10/12 °C;

