Gasp esulta per il 3-2 sul Leverkusen ma avverte: "Non sarà facile qualificarsi" - BergamoNews

Bergamo. Al termine della vittoria conquistata al Gewiss Stadium contro il Bayer Leverkusen ha parlato del match Gian Piero Gasperini: “Siamo tutti convinti di aver fatto qualcosa di importante, un applauso ai giocatori che hanno fatto una grande partita contro un avversario che sta andando forte in Germania, una squadra veloce. Partite internazionali come queste ci danno valore. Dobbiamo essere felici perché prima della gara avremmo firmato per andare in trasferta con due risultati su tre a disposizione”.

Sul periodo di alti e bassi della sua squadra: “L’Atalanta ha fatto qualche partita sottotono come è successo ad altre squadre ma a volte non ha raccolto quello che meritava. Degli episodi dubbi ci hanno penalizzato e nei nostri confronti non c’è stato rispetto, oltre a un calendario durissimo”.

Sulla qualificazione in discesa: ” Il passaggio del turno rimane durissimo però la nostra prestazione ci fa sperare molto bene, qualificazione difficilissima ma non impossibile”.

Sulla prestazione dei singoli Muriel e Hateboer: “Luis ha avuto qualche infortunio, ci ha messo un po’ per tornare ai suoi livelli ma le sue qualità non si discutono. Hateboer purtroppo ha avuto un problema al metatarso che l’ha tenuto fuori dieci mesi e quando si rientra non è semplice. Conosciamo molto bene il ragazzo che va sempre vicino al gol anche se non riesce a concretizzare”.

Sul periodo delicato che sta attraversando Malinovskyi: “E’ commovente quello che sta vivendo con la sua famiglia. Questa situazione stiamo cercando di affrontarla ma siamo vicini anche a Miranchuk”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!