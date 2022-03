Dopo la pandemia la guerra, le studentesse UniBg: “Paura e grande senso di impotenza” - BergamoNews

Bergamo. Prima una pandemia, ora una guerra. Se ai giovani mancava l’incontro con un conflitto armato si può dire che oggi in una certa misura ne stiano facendo esperienza. La guerra tra Ucraina e Russia, per quanto circoscritta nei combattimenti al territorio ucraino, colpisce tutti, giovani compresi.

Ma cosa pensano i ragazzi e come stanno vivendo queste settimane di scontri militari? Tre giovani studentesse di Lingue dell’Università di Bergamo si sono offerte di raccontare il loro stato d’animo.

Francesca, 22 anni, tra le ragazze appare quella dalla visione più spaventata: “Quando tutto è cominciato, per quanto abbiamo fornito gli aiuti restando a casa nostra, ho pensato che il passo successivo sarebbe stato quello di dover andare a combattere”.

Il suo timore affonda nei legami familiari: “In Ucraina hanno chiamato alle armi la gente dai 18 ai 60 anni. Mio padre ha fatto il militare. Per questo ho immaginato che se fossimo arrivati al punto di dover andare in guerra non avrei potuto andarmene sapendo di lasciare mio padre o il mio ragazzo, probabilmente arruolati”.

Ma il conflitto armato per lei deve restare un’estrema ratio: “Vorrei evitare il conflitto armato proprio per le ragioni che ho detto. Il problema però è che a Putin non frega niente delle sanzioni e dei social. Non capisco davvero questa sete di potere degli uomini. A cosa ti porta? Abbiamo visto la fine che hanno fatto i dittatori”.

L’ipotesi di una guerra non dev’essere neppure contemplata. Eppure se fosse chiamata a dare un contributo armandosi, pensando ai suoi cari e ai suoi conoscenti, ne è convinta: “Ho sentito il terrore nella voce di un’amica di famiglia ucraina, non riesco a essere indifferente. Se servisse, a quel punto, non sarebbe un problema. Lo farei”.

Lucia, anche lei 22 anni, cerca invece di essere ottimista: “Non sono spaventata dall’idea di una guerra nucleare perché non ci voglio credere, non ci voglio pensare. Ho la speranza che non si arrivi a tanto perché sarebbe la fine”.

Allo stesso tempo si sente inerme di fronte a una situazione più grande di lei: “Il mio stato d’animo è di impotenza. Mi rendo conto di non avere la minima influenza. Certo, facciamo le marce della pace, raccogliamo generi alimentari e medicine e anch’io l’ho fatto comprando garze e disinfettanti, ma questo di fatto non fermerà il conflitto”.

Ci vuole una soluzione geopolitica, un accordo internazionale. Anche per questo decisioni di diverso genere, come l’esclusione delle squadre russe e degli atleti russi dalle competizioni sportive, la lasciano perplessa: “Da una parte sono a favore: una posizione se sei un’autorità la devi prendere. Ma dall’altra non riesco a capire cosa c’entrino”.

Per Giulia, 22 anni, bisognerebbe mostrare la stessa attenzione riservata alla guerra in Ucraina anche ad altri conflitti presenti nel mondo: “Questa guerra la sentiamo perché è in Ucraina. Se fosse stata in Turchia o in un paese del sud America non ci sarebbe sembrata così spaventosa. È che la sentiamo europea”.

Crede che tutti possiamo, e dobbiamo, fare qualcosa per fermare il conflitto. “Sono dell’idea che si possano fare molte cose, ma bisogna avere la voglia. Per l’epoca in cui siamo bisogna combattere con ogni strumento a disposizione, che siano i social o che siano le sanzioni, tranne il conflitto armato”.

Proprio per questo Giulia è critica nei confronti di chi ha potere mediatico ma non lo sfrutta per incidere sulla situazione: “Ci sono tanti influencer che hanno un grande seguito ma non ne parlano. Nel suo piccolo ognuno ha il dovere di fare informazione, specie se si è un personaggio pubblico. Se in situazioni di oppressione stai in silenzio e non prendi una posizione passi dalla parte del torto”.

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!