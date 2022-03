Covid, 311 positivi a Bergamo: al Papa Giovanni ripartono le visite ai ricoverati - BergamoNews

Bergamo. Sono 311 i positivi al Covid-19 segnalati in provincia di Bergamo nel bollettino di giovedì 10 marzo, 5.813 in Lombardia a fronte di 68.954 tamponi effettuati (l’8,4%). Negli ospedali della regione continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-7) e nei reparti (-18). Sono invece 25 i decessi.

Da giovedì pomeriggio, tra le 16 e le 18, è inoltre possibile tornare a far visita ai pazienti ricoverati all’ospedale di Bergamo e San Giovanni Bianco. L’accesso è consentito solo se il paziente è ricoverato in reparti/settori Covid free e ad un solo visitatore al giorno per massimo 45 minuti. Il visitatore deve essere in possesso di Green pass rafforzato o di Green pass base. In quest’ultimo caso è però necessario presentare un certificato che dimostri l’esito negativo del tampone antigenico rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti.

I dati di oggi:

– i tamponi effettuati: 68.954, totale complessivo: 33.599.722

– i nuovi casi positivi: 5.813

– in terapia intensiva: 72 (-7)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 776 (-18)

– i decessi, totale complessivo: 38.870 (+25)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.006 di cui 969 a Milano città;

Bergamo: 311;

Brescia: 630;

Como: 414;

Cremona: 194;

Lecco: 214;

Lodi: 83;

Mantova: 239;

Monza e Brianza: 439;

Pavia: 286;

Sondrio: 95;

Varese: 528

© Riproduzione riservata

Vuoi leggere Bergamonews senza pubblicità?

Iscriviti a Friends! la nuova Community di Bergamonews punto d’incontro tra lettori, redazione e realtà culturali e commerciali del territorio.

L'abbonamento annuale offre numerose opportunità, convenzioni e sconti con più di 120 Partner e il 10% della quota di iscrizione sarà devoluta in beneficenza.

Scopri di più, diventiamo Amici!